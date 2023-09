La madrugada de este martes 5 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo por parte de la FIFA para conocer como quedaron definidas las llaves para el Mundial de Clubes 2023, que se llevará a cabo en Arabia Saudita, León, quien es el representante de CONCACAF, conoció quienes serán sus rivales.

Esta edición, que se llevará a cabo del 12 al 22 de diciembre de este año, reunirá a los mejores equipos de cada confederación junto al equipo campeón del país anfitrión, como ya es costumbre, se llevarán a cabo un par de duelos eliminatorios para definir los cruces de semifinales.

Recordemos que los equipos de CONMEBOL y UEFA tienen su acceso directo a semifinales, por parte de Europa va el campeón de la Champions League, el Manchester City y por parte de Sudamérica, está por definirse entre Palmeiras, Boca Juniors, Fluminense e Inter de Porto Alegre.

El equipo de León, dirigido por Nicolás Larcamón, se clasificó luego de haber vencido en la final de la Concachampions al LAFC de Carlos Vela, luego de obtener su pase y estar al pendiente de lo que sucedía en el sorteo, por fin pudo conocer su camino para su primera participación en este torneo.

En primera instancia, el León deberá enfrentar al Urawa Reds de Japón, equipo que llega como el campeón de Asia, en caso de derrotarlos, se clasificarán a las semifinales, para su mala suerte tendrían que enfrentarse al Manchester City de Pep Guardiola, duelo sumamente complicado y que no contó con la fortuna para enfrentar al equipo de CONMEBOL.

Esta será la última edición con este formato de competencia, ya que para 2025 se comenzará a implementar el nuevo formato que reunirá a los mejores 32 clubes del mundo para enfrentarse entre sí y definir al nuevo campeón mundial, recordemos que León también tiene asegurado su boleto para este nuevo torneo.

Queda esperar si los dirigidos por Larcamón logran igualar o superar la participación de Tigres en el Mundial de clubes, ya que los felinos cuentan con la mejor participación tanto de clubes mexicanos como de clubes de CONCACAF.

The path is set! Who will take home the #ClubWC? 🏆

See you in December! 🇸🇦 pic.twitter.com/B8M7Y7xxI3

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2023