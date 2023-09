El documental celebra su lanzamiento, siendo recién proyectado en la ciudad de Nueva York ahora visita la CDMX, el proyecto que nos muestra un puñado de exitosas bandas de rock y cómo fueron escalando desde sus inicios consiguiendo el reconocimiento internacional, este mismo trabajo viene de la mano de Lizzy Golkdman, su creadora.

En su estreno en Nueva York hubo celebridades como Green, quien realizaron un set acústico tocando temas de The Strokes y WAH Together. Meet me in the bathroom será también proyectada en México, en la ciudad específicamente formando parte del festival Ambulante 2023, siendo mostrada el 31 de agosto, pero también el 3 de septiembre en el foro Alicia Urrieta en Casa del Lago.

Este proyecto genera gran interés entre la comunidad que consume y aprecia este género musical, ya que en él podremos encontrar material inédito de muchas de las bandas que seguimos desde jóvenes como lo son The Strokes, LCD Soudsystem, Yeah yeah yeahs, Interpol y muchas bandas más.

Durante el documental se muestran a estas bandas desenvolviéndose en un entorno social muy diferente a como los vemos normalmente, lidiando con temas personales, conflictos externos e incluso se ve muy remarcado el acontecimiento del 9/11 en este trabajo, así como el ver como estas bandas congenian de forma mutua.

No dejes pasar la oportunidad de presenciar este icónico trabajo y poder tomar aún la función disponible del filme para checar horarios puedes visitar las redes oficiales de Ambulante, festival que promueve este proyecto. Además, el acceso es completamente libre.

