La Catedral de la Velocidad en Imola, fue la principal espectadora de lo que concluyó en la décima victoria consecutiva de Max Verstappen, para establecer un nuevo récord de triunfos ininterrumpidos en la Fórmula 1, con un segundo lugar para Sergio Pérez.

Como decimoquinta fecha del campeonato, el Gran Premio de Italia no decepcionó a los fanáticos de la velocidad, con una de las carreras más entretenidas del año, que llevaron al vigente bicampeón mundial a desarrollar sus máximas cualidades para hacerse con el primer sitio, luego de un inicio impecable que realizó Carlos Sainz desde la pole position.

Quince vueltas fueron suficientes para que el RB19 de Verstappen lograra superar al SF23 del piloto español, en una carrera cuyo principal y único incidente fue el abandono de Yuki Tsunoda durante la vuelta de formación, antes de iniciar la carrera.

Sergio Pérez tuvo un desempeño destacado, al iniciar quinto lugar, que lo obligó a trabajar de manera intensa en dos rebases sobre George Russell y Charles Leclerc, que lo llevaron a conseguir el tercer sitio hasta la vuelta 32, con un mejor ritmo de carrera que ambos coches rivales.

Para el tapatío, las últimas 20 vueltas al circuito de Imola, le llevaron a tratar de recortar distancias con Carlos Sainz, quien incluso realizó entre las vueltas 44 y 45 frenados criticados durante la primera curva del circuito, para que fuese hasta el giro 46 que la potencia del mexicano terminó por surtir efecto, para conseguir el decimoctavo 1-2 de Red Bull en el serial.

La lucha final en Imola fue para los autos locales, entre Carlos Sainz y Charles Leclerc, que realizaron una serie de cinco vueltas con movimientos agresivos por ese último cupo en el podio, para que fuese el español quien terminó por llevarse el sitio de privilegio, tras reiteradas defensas con su auto, que le valieron el reconocimiento a piloto del día.

TEN OUT OF TEN! @Max33Verstappen makes history at Monza by winning an incredible TENTH race in a row, a new F1 record!#ItalianGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/e6ktbYYMAb

— Formula 1 (@F1) September 3, 2023