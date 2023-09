El piloto Max Verstappen se posicionó en el puesto 1 de la Práctica 1 del GP de Italia; Checo Pérez quedó en tercer lugar.

Buenas noticias para todos los fanáticos de la Fórmula 1, esto debido a que las actividades en el mundo del automovilismo han comenzado durante este fin de semana con la Práctica 1 la cual fue comandada por el piloto de la escudería Red Bull, Max Verstappen.

La Práctica Libre se celebró este viernes por la mañana con relación al Gran Premio de Italia que se correrá el próximo domingo, sin embargo, durante el transcurso de estos días se descubrirá quienes serán los corredores que ocuparán los primeros puestos de la parrilla.

Por su parte, el piloto mexicano Checo Pérez se posicionó en la Práctica Libre 1 en el tercer puesto, seguido del de Ferrari, Carlos Sainz quien sorprendió a los espectadores al meterse dentro de los primeros cinco de la tabla general para este GP.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁

Max Verstappen gets his weekend at Monza off to a dream start 👌#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/2KrPifbT93

— Formula 1 (@F1) September 1, 2023