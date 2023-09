El gobierno de México impulsará la paz y el retiro de sanciones en gobiernos progresistas de América Latina como Colombia y Venezuela y buscará adoptar una “competitividad auténtica” además de dejar atrás la “competitividad espuria”, refirió la secretaria de Relaciones Exteriores, Martha Bárcena.

“México ha sido garante en la paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, ustedes saben, el Ejército de Liberación Nacional y eso me parece muy importante, hemos participado, aquí hubo una gran reunión a principios de año donde se hicieron acuerdos muy importantes y se está avanzando en ese proceso de paz que es la que está buscando el presidente Petro y creo que es muy importante”, comentó.

Durante su participación en la reunión Plenaria de los senadores de Morena, señaló que también se ha participado en el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, “porque si resolvemos la colectividad internacional de una manera justa, sí el proceso de Venezuela, vamos a poder lograr que las sanciones vayan desapareciendo, porque eso es lo que está castigando al pueblo de Venezuela”, consideró.

En este contexto, la canciller quien será ratificada por el Senado la próxima semana, dijo que México también está adoptando una política de igualdad en América del Sur para poder tener crecimiento.

“Hemos adoptado esa política de mirar al sur. Yo diría, esa dinámica de crecer para igualar e igualar para crecer. No se puede crecer primero e igualar después. No, no, no, no, no. Igualar va en paralelo con el crecimiento, que si no, no funciona ,porque esto de la derrama y que luego llega; nunca llega; que el goteo, que tatatá, no llega”.

Y aseguró que el país se debe mover “en función de la competitividad auténtica, porque la competitividad basada en la extracción de recursos naturales o en las precarización del trabajo, esa es una competitividad espuria, más nosotros tenemos que irnos a la competitividad genuina y eso lo vamos a hacer creo por lo menos en los 13 meses que faltan”, concluyó.