The Game Awards –también rebautizados como los Oscars del mundo de los videojuegos por NYT– son un suceso que, año con año, se consolidan como uno de los eventos transmitidos por internet más grandes del mundo. Tan sólo el pasado 2022, alcanzaron un récord de 103 millones de livestreams.

Este evento alberga a creadores de videojuegos, influenciadores digitales, fanáticos e incluso personajes de Hollywood por una noche donde se premia lo mejor del medio, se lanzan premieres mundiales, se anuncian nuevas entregas de videojuegos y artistas y bandas se presentan en vivo para celebrar el mundo geek de una manera sumamente inspiradora e inmersiva esta forma de entretenimiento.

📅 SAVE THE DATE 📅

Thursday, December 7@TheGameAwards streams live from @Peacock_Theater in Los Angeles.

This year, we celebrate a milestone: Our 10th annual show.

More news, public ticket information and details coming later this Fall.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 22, 2023