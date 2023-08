Hoy es el cumpleaños número 26 de Jeon Jung-kook , más conocido como Jungkook y con motivo de la celebración a continuación te contamos algunos datos interesantes sobre el integrante de BTS.

Un día como hoy pero de 1997 nació en Busan, Corea del Sur, Jungkook , el compositor, bailarín y cantante desde 2013 de la boy band de K-pop más importante, BTS.

Su familia está conformada por su padre, su madre y un hermano mayor.

​Su primera formación académica la obtuvo en la escuela Baekyang en Busan, después se transfirió a la Singu Middle School en Seúl.En 2017 se graduó de la Escuela de Artes Escénicas de Seúl.

Y, en 2021 empezó a estudiar Entretenimiento y Telecomunicación en la Global Cyber University.

Su carrera en el mundo del entretenimiento comenzó en 2011 tras audicionar para el programa de talentos Superstar K, aunque no fue elegido, esta oportunidad le abrió las puertas dentro de la industria, pues empresas como JYP Entertainment, Cube Entertainment, FNC Entertainment y Big Hit , lo contactaron para que se integrará a su equipo, sin embargo fue con esta última con quien decidió firmar después de ver a RM, interpretar rap.

Ya como parte de la agrupación de K-pop, Jungkook ha interpretado tres canciones en solitario: «Begin», «Euphoria» y «My Time». «Begin» las cuales formaron parte del segundo álbum de estudio de BTS Wings .

Asimismo ha producido dos canciones de BTS: «Love is Not Over», del EP The Most Beautiful Moment in Life Pt.1 (2015), y «Magic Shop», del álbum de estudio Love Yourself: Tear (2018).

En 2018, Jungkook, junto a sus demás compañeros de la agrupación recibieron por el Presidente de Corea del Sur, la Orden al Mérito Cultural – por promover la cultura y el desarrollo nacional- específicamente la quinta clase (Hwagwan – Corona de flores-).

Posteriormente, tras informarse que ninguno de los integrantes de BTS ha cumplido con su servicio militar el cual es obligatorio en todos los varones de Corea del Sur el cual puede durar entre 18 y 21 meses dependiendo del cuerpo en el que sirvan; el cantante coreano se enlistara a finales de este 2023 a las filas militares, esto con el fin de que para 2024 atento él y sus compañeros logren tener este requisito ya helecho y poder reunirse aparentemente para 2025.

Siendo así que, en lo que llega el día, por el momento Jungkook sigue interactuando con sus fans, tanto que incluso en este día especial con motivo de su cumpleaños, a través de la plataforma Weverse mandó un mensaje en agradecimiento a su “Army” que lo ha felicitado.

“Hola a todos, soy Jungkook. Es mi cumpleaños :). A medida que pasa el tiempo, siento que mi cumpleaños no es nada especial , pero el tiempo que ustedes han dedicado es muy valioso así que hoy también lo espero con ansias.

Escribo así porque siento que las expresiones que quiero decir no me salen. Se siente como si hoy te dijera las mismas palabras que siempre he dicho antes.

Pero solo quiero decirles que estoy agradecido, y por muy valioso que sea todo tu tiempo, quiero decirte que sé que estoy recibiendo tu amor y también quiero decirte que te amo.

Últimamente he estado pasando felizmente mi día a día. Tengo cierta confianza en que me está yendo bien estos días, pero estoy seguro de que si no fuera por todos ustedes, no sabría cómo hubieran sido las cosas. Avanzando, confiemos unos en otros, y quiero confiar en mí mismo y caminar junto a todos ustedes. ¡Gracias siempre!, seamos felices. Estoy subiendo esto un minuto antes de que sea mi cumpleaños. AFBF (ARMY por siempre, Bangtan por siempre)”.

Aunado, también compartió un par de videos en donde se le ve haciendo magia con una baraja de Poker; su fandom quedó fascinado tras ello.

Jeon Jungkook diciendo ARMY MAGIC 🥺🩷 estoy llorando, es tan lindo

🐰 :Voy a derramar el corazón de ARMY aquí y enviar la señal así,¡el as aparece aquí y aparece aquí también!

