Eduardo Verástegui, actor y productor, tuvo una discusión con un reportero y arremetió contra él al ser cuestionado por la película ‘Sound of Freedom’.

Cabe recordar que este 31 de agosto se estrena en los cines de México, ‘Sound of Freedom’. Por ello el productor mexicano asistió a la gala de presentación previo al estreno de su película.

En este sitio se dieron cita medios de comunicación por lo que un reportero -Eduardo Mitzu- lo cuestionó acerca de su producción en dicho filme.

Dicho reportero cuestionó a Verástegui por supuestamente asociar la homosexualidad con la pedofilia y que esto lo refleje en la película.

Eduardo no se quedó callado y arremetió contra el periodista:

“Me quiero enfocar en salvar niños porque , cualquier otra cosa que no sea eso, es un distractor. A ti no te interesan los niños. No te interesan, tú vienes aquí a preguntar otra cosa porque quieres desacreditar el mensaje, o eres parte de la industria de la pedofilia, o eres ignorante, o no te importan los niños”, dijo Eduardo.

Sin dejar hablar mucho al reportero Eduardo Verástegui siguió arremetiendo contra el comunicador:

“¿Sabes cuántos niños desaparecen en México al día? A esta prensa pinocha hay que educarla. Entonces, mi hermano 21 mil niños desaparecen en México cada año, que son violados de 10 a 15 veces al día. Y a tí no te importa salvar a los niños porque tu vienes aquí con una agenda, vienes a meter la pata a desacreditar todo porque… ¿Tienes hijos? Imagínate que a tus hijos les pasara algo así”.

Mitzu cuestionó a Verástegui por Fabian Marta -quien tuvo una participación en el filme pero ha sido acusado de presuntamente secuestrar niños- y ante esto el actor dijo:

“Prensa pinocho, prensa pinocho, la nariz te crece hasta acá, hermano. Primero, no sea mentiroso, con mentirosos no puedo hablar, no invirtió en la película, sino en un ‘profunding’ para la publicidad de la película”.

El clip de la discusión se viralizó en redes sociales.

Fuerte Cruce entre Eduardo Verastegui y @ChismeNo pic.twitter.com/VOIZ9ZdOvT — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) August 30, 2023

