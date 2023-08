El presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldó el proceso interno de Morena y aseguró que estuvo muy tranquilo el período, a pesar de serios reclamos y acusaciones entre algunos de los 6 aspirantes por el uso de recursos públicos y acarreos. Todo estuvo muy bien, muy tranquilo, sin ningún problema en todo este proceso. No ha habido violencia, ningún desorden ni siquiera se han faltado al respeto los aspirantes. Dijo que hay que esperar a que se efectúe la encuesta para elegir al candidato presidencial morenista y también a que se decida al abanderado, a la elección de candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM). López Obrador aseguró que en su movimiento político de la Cuarta Transformación (4T) se dio un proceso de selección tranquilo y que los 6 aspirantes, han actuado con mucha urbanidad política, han actuado muy bien todos ellos, y sostuvo que no ha habido ninguna confrontación. No obstante, durante los 70 días que duró el proceso de campaña interna, hubo reclamos y acusaciones entre todas las “corcholatas”.

DIPUTADO IGNACIO MIER; RECHAZÓ QUE LA INTENCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS SEA ASFIXIAR EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL.

El coordinador parlamentario de la fracción de Morena Ignacio Mier Velazco, calificó como un acto lamentable y sin precedentes la sesión solemne que se convocó en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para anunciar su proyecto de presupuesto 2024, donde asistieron los magistrados de los tres órganos que integran ese poder. Afirmó que la presidenta Ministra de la SCJN, parecería que tiene la intención de mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que, si no se les autorizan los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. El líder parlamentario argumentó que no son las formas, ni los tiempos, porque el periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Al respecto, manifestó que se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros Poderes, y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Mier Velazco consideró que la declaración de la Ministra Presidenta de la SCJN no fue prudente, sino un descuido terrible de las formas, es una afrenta, para el pueblo de México y sus representantes populares. Como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena hizo un llamado al diálogo a la ministra de la Suprema Corte para abordar lo relativo al presupuesto y a la división de poderes. Sin embargo, advirtió que sería muy importante que informe a los mexicanos sobre lo que nos cuesta los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mier Velazco rechazó que la Cámara de Diputados quiere asfixiar el presupuesto del Poder Judicial; por ello me sorprendió el mensaje de la ministra que parece que está fuera de tiempo, no cuidando las formas, queriendo violentar y generar esto. El diputado dejó claro que no se vale utilizar una sesión solemne para este tipo de mensajes mal orientados, porque no fue convocada para colocar con letras de oro o doradas en los muros de la Suprema Corte, la máxima de Juárez de vivir en la honrosa medianía. Confió que el Poder Judicial Federal se fortalezca como un institución fuerte e independiente, y reiteró el llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones, que tienen todo de mafioso y nada de solemne.

RICARDO MONREAL; ENTREGÓ SU ÚLTIMO INFORME DE LOS GASTOS DE SUS GIRAS

Ricardo Monreal, informó que entregó su último informe de los gastos de sus giras, además, agradeció a sus seguidores por el apoyo y anunció que continuará dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Asimismo aprovechó para enviar felicitaciones a los abuelitos en su día: Una de las más grandes satisfacciones de mi vida fue convertirme en abuelo. Celebro a todas las personas que comparten esta dicha. ¡Feliz Día del Abuelo y de la Abuela!. El aspirante y ex líder de los senadores de Morena, acusó a Sheinbaum de realizar guerra sucia en la contienda contra los aspirantes.

CLAUDIA SHEINBAUM; FELICITO A LOS ABUELOS Y DESEO FELIZ REGRESO A CLASES A ESTUDIANTES

Claudia Sheinbaum aspirante a la candidatura de Morena por la Presidencia de la República, envió felicitaciones a los abuelitos en su día. Además, deseó un feliz regreso a clases a los estudiantes de educación básica, quienes iniciaron ayer lunes el ciclo escolar 2023-2024. Felicito a todos y todas las abuelas. Para mí, ser abuela ha sido la inmensidad vuelta amor, ternura y alegría.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; PIDIÓ A SUS ADVERSARIOS NO PRESENTAR DENUNCIAS POR EL PROCESO

Adán Augusto López eligió la Ciudad de México para hacer el último llamado; en su cierre. Augusto López acusó que había una campaña en su contra en medios de comunicación. Sin embargo, pidió a sus adversarios no presentar denuncias por el proceso, pues aseguró que no servía de nada.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; QUIEN ROMPA CON EL MOVIMIENTO DEBERÁ ENFRENTAR A LA CIUDADANÍA

Gerardo Fernández Noroña, legislador con licencia en su cierre, aprovechó para responder al comunicador Vicente Serrano y al ex presidente Felipe Calderón. Luego de que el ex mandatario federal propuso una elección primaria entre el mejor posicionado del Frente Amplio por México y el de Movimiento Ciudadano, Noroña propuso a Calderón como el organizador de dicho ejercicio. Compartió la fotografía de un trailero que donó una corneta al “NoroñaBus”. El diputado con licencia dijo que será integrada a la librería rodante. Gerardo Fernández Noroña eligió Zacatecas para concluir con sus 70 días de actividades, pero antes aseguró desde Nuevo León que quien rompa con el movimiento deberá enfrentar a la ciudadanía. De veras tengo la convicción de quien rompa por ambición se lo chupa la bruja políticamente hablando. Tendría que enfrentar al pueblo, al movimiento, a los partidos del movimiento y al compañero presidente, quiero ver al guapo que quiera enfrentar semejante estructura de respaldo popular. El aspirante petista Gerardo Fernández Noroña sostuvo que había una cargada también en favor de Claudia Sheinbaum y que no había piso parejo en la contienda.

MANUEL VELASCO; LLEGUE FORTALECIDO A LA RECTA FINAL, A PESAR DE QUE HUBO QUIENES ASEGURARON QUE DECLINARÍA

Manuel Velasco eligió Expo Santa Fe como el lugar de su último evento, rodeado de cientos de simpatizantes aseguró que llegó fortalecido a la recta final, a pesar de que hubo quienes aseguraron que declinaría. El senador con licencia aprovechó para convocar a la unidad en torno al movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Los convoco a que privilegiemos el proyecto por encima de las aspiraciones personales, que nos mantengamos unidos, porque si nos mantenemos unidos no hay la menor duda que es proyecto ganador.

MARCELO EBRARD; ACUSÓ A SHEINBAUM DE UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS PARA PAGAR ENCUESTAS FALSAS Y REALIZAR UNA CAMPAÑA NEGRA EN SU CONTRA

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, compartió una fotografía junto a Rosalinda Bueso, su esposa, desde el Auditorio Nacional. Fue la última publicación del ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego de su cierre en la Arena Ciudad de México. Marcelo Ebrard acusó a su adversaria Claudia Sheinbaum de haber utilizado recursos públicos para promoverse y pagar encuestas falsas y de realizar una campaña negra en su contra.

SENADORA KENIA LOPEZ; SACAREMOS AL MAL GOBIERNO DE MORENA EL PRÓXIMO AÑO

La senadora Kenia López Rabadán, aseguró que el Frente Amplio por México crece como la espuma y está segura que sacaran al mal gobierno de Morena el próximo año, tanto de la Ciudad de México como de la Presidencia de la República. Las encuestas lo dicen, le vamos pisando los talones a Morena y los rebasaremos. Estamos a sólo 5 puntos. López Rabadán indicó que Morena no ha dado resultados y por eso es hora de que se vayan, ya que es claro que no han hecho una buena administración pública y se han valido del poder para robarse el dinero de los mexicanos. La corrupción en Morena es lastimosa. Han beneficiado a los amigos y familiares del Presidente con contratos a modo. Han dejado a la gente sin medicinas y hoy, pretenden manipular las cifras de desaparecidos. Morena es sinónimo de ineficiencia. Resaltó que durante meses usaron el dinero de los mexicanos en acarreos, en bardas, en lonas y en espectaculares. Indico que incluso, amenazaron a la gente con quitarles sus programas sociales, pero ni con todo el aparato del Estado pudieron detener el avance del Frente Amplio por México. Señalo que afortunadamente México tiene hoy a Xóchitl Gálvez, quien ha demostrado que las mujeres pueden hacer buenos gobiernos y que la honestidad y el trabajo diario son necesarios para sacar a México adelante. En el Frente Amplio por México sabemos que se necesita combatir la impunidad, la corrupción y detener la violencia. La senadora panista dijo que el acceso a la justica es un derecho humano de todos los mexicanos, por lo que no se puede retroceder en el presupuesto destinado para el Poder judicial. Si Morena llegara a proponer una reducción en el Poder judicial, estaremos analizando interponer un recurso judicial. No pueden darse pasos hacia atrás. Hoy México necesita justicia, transparencia y democracia.

MANUEL ALEJANDRO ROBLES; PRESENTA ANTE CONTRALORÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DENUNCIA CONTRA XÓCHITL GÁLVEZ POR FALTAS ADMINISTRATIVAS

El diputado Manuel Alejandro Robles, presentó ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la Contraloría interna del Senado de la República una denuncia contra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, por presuntas faltas administrativas como servidora pública. El legislador recordó que ya había presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal contra la senadora por presunto enriquecimiento al amparo del poder público; sin embargo, en esta ocasión las denuncias presentadas son de naturaleza administrativa. Cuando hice la denuncia ante la fiscalía por posibles comportamientos constitutivos de delito, se apreciaba el incremento en su peculio desmedido a partir de que Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Entonces he integrado una denuncia de carácter administrativo. Explicó que estas denuncias van por cuenta separada a la interpuesta ante la FGR, ya que se abordan el probable aprovechamiento de su posición como senadora y, en su momento, como alcaldesa para fines personales. Estamos también solicitando la acumulación, porque vimos que había tres denuncias que tienen relación: la de un servidor, la de Víctor Romo y la de Gilberto Lozano. Entonces ya pedimos al fiscal de la República la acumulación de las denuncias en el ámbito de la federación en materia penal. El diputado aclaró que la denuncia de carácter penal por presunto lavado de dinero y blanqueamiento de capitales que ya se encuentra en la FGR no es en razón de su función como servidora pública; sin embargo, faltaba este tema administrativo, cuya investigación se lleva a cabo por cuenta separada y su fuero no impide que sea sancionada.

MARIO DELGADO; DESCARTA RUPTURA POR ENCUESTA; SERÁN CINCO PREGUNTAS Y UNA BOLETA

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, Morena descarta ruptura por encuesta; serán cinco preguntas y una boleta. Mario Delgado pidió a los seis aspirantes su confianza de que serán los ciudadanos quienes elegirán al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación. El líder nacional de Morena, explicó que serán cinco las preguntas que se plantearán a los 12,500 encuestados, a quienes dijo se les dará una boleta con varias medidas de seguridad para definir a quién quieren como coordinador de los comités de Defensa de la Transformación. Son unas seis preguntas de control, son cinco preguntas digamos que son las de contenido político, más la boleta y se termina con otra serie de preguntas alrededor de cinco que son las que te ayudan a determinar el nivel socioeconómico de la persona encuestada. La boleta que se les entregará a los encuestados será circular y tendrá medidas de seguridad como papel seguridad y contará con un código QR. Está impresa en papeles seguridad, tiene distintas medidas visibles y no visibles, tienen un folio único tienen un código QR estas boletas. Al inicio de cada jornada van a ser firmadas atrás por los representantes de los aspirantes, de tal manera que no se puedan cambiar, que no se puedan falsificar. Las boletas serán depositadas en una urna transparente, la cual será sellada y así se va a transportar a la Ciudad de México. Una vez en la Ciudad de México en la etapa del conteo que es del cuatro al 6 de septiembre vendrán los mismos representantes a certificar que son los paquetes que ellos validaron con su firma podrán verificar boleta por boleta el número de folio el QR y la firma de tal manera que nadie puede falsificar, no hay ninguna posibilidad de que pudieran cambiarse los boletas o alterarse el resultado. Delgado pidió a los aspirantes tener confianza de que serán los ciudadanos quienes van a decidir al coordinador. Les pedimos confianza a nuestros compañeros y a nuestra compañera de que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas con mucho profesionalismo e imparcialidad.

ALEJANDRO MORENO; PRI PERFILA DECLINACIÓN DE BEATRIZ PAREDES A FAVOR DE XÓCHITL GÁLVEZ

El PRI perfila una posible declinación de su aspirante presidencial Beatriz Paredes, en favor de la abanderada del PAN, Xóchitl Gálvez, en el proceso interno de la oposición para definir a su candidatura presidencial. Esto se da luego de que se presentara una encuesta ante el Comité Ejecutivo Nacional del PRI donde los números no les favorecen, por lo que la dirigencia del partido perfilaría declinar en favor de Gálvez, pues ni su operación territorial podría darles la victoria. Alejandro “Alito” Moreno se reunirá con Beatriz Paredes para que decline a su aspiración presidencial. Alejandro Moreno aceptó que los números de las encuestas no favorecen a Beatriz Paredes, por lo que preparan una conferencia para mañana miércoles, en el que darán un mensaje, pero aclaró: vamos a revisar, para construir a la candidata más competitiva. Por lo que Xóchitl Gálvez sería la única aspirante presidencial y por lo tanto se convertiría en candidata de la oposición para enfrentar a Morena en las elecciones 2024.

SENADORA BEATRIZ PAREDES; PIDE ESPERAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTAS QUE MANDÓ A HACER EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO, ANTES DE DECLINAR

La senadora Beatriz Paredes, señalo que respeta al Dirigente de la Organización Política de la cual es militante, sin embargo, considero conveniente, antes de que tome cualquier decisión, conocer los resultados de la encuestas que mandó a hacer el Comité Organizador del Frente Amplio por México, que son las únicas encuestas válidas para el efecto de incidir en la definición de la Coordinación del Frente. La senadora priista añadió que no todo es ver el dato de las encuestas, sino cuidar la unidad del proceso: El liderazgo del PRI y la estructura de la dirigencia podrá ponderar otros factores en beneficio de cuidar la unidad del Frente y estaré atenta a sus consideraciones, en el entendido de que para todos los participantes en este proceso, conocer oportunamente los resultados de las encuestas oficiales, pueden clarificar muchas interrogantes. En la construcción democrática, se gana, se pierde, se avanza, se retrocede. Las convicciones prevalecen.

UCRANIA; RECUPERA OTRO KILÓMETRO CUADRADO EN BAJMUT Y SIGUE EMPUJANDO HACIA EL MAR DE AZOV

Ucrania recuperó durante la semana pasada otro kilómetro cuadrado en el flanco sur de Bajmut, en la provincia oriental de Donetsk, y suma un total de 44 kilómetros de territorio liberados en los alrededores de la ciudad desde que diera por comenzada su contraofensiva a principios de junio, según el último parte militar de Kiev. Ucrania sigue a la ofensiva hacia el sureste de la localidad de Robotine, situada en la provincia de Zaporiyia y liberada la semana pasada, y hacia el sur de Malo Tomachka, una veintena de kilómetros al noreste de Robotine y otro de los puntos del frente desde los que Ucrania empuja hacia el mar de Azov. Según este balance oficial del curso de la guerra ofrecido por la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, Rusia sigue concentrando sus mayores esfuerzos en avanzar en las zonas noreste y este del frente de Kupiansk, Limán, Avdivka i Marinka, en las provincias de Járkov y Donetsk.

Facebook Héctor Muñoz

TWITTER @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz