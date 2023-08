Cuatro fechas en nuestro país al parecer fueron suficientes para que Taylor Swift quedara enamorada de México, no solo por las maravillas que hay, sino también por la entrega y el enorme cariño que le demostraron sus fans, quienes abarrotaron por cuatro noches seguidas el Foro Sol de la Ciudad de México.

Luego de haber brindado su último concierto la noche del pasado domingo 27 de agosto, la cantante estadounidense aprovechó para mandar un mensaje a todos sus ‘swifties’ mexicanos y así, decir adiós a tierras mexicanas.

“Después de años de querer tocar en la Ciudad de México, acaba de tocar 4 de los shows más inolvidables para los fans más bellos y generosos. Me siento muy agradecido por los recuerdos que estamos creando juntos en esta gira, TE AMO“, dijo Taylor por medio de su cuenta de X.

Luego de ver este mensaje lleno de amor y cariño por parte de la cantante, cientos de fans que pudieron asistir a alguno de sus conciertos en la Ciudad de México comenzaron a abarrotar las redes sociales con muestras de agradecimiento hacia Taylor Swift, mencionándole de México también la ama y que esperan que pueda volver a nuestro país lo más pronto posible.

Te podría interesar: Estos son los criterios más usados por usuarios para ligar en las apps de citas

Haciendo tendencia las frases “Ya eres mexicana”, “Vuelve pronto” y “Te amamos”, es como los ‘swifties’ también se despidieron de ella.

Aquí algunos de los comentarios hechos por los fans:

“TE AMOOOOO. COME BACK SOON!”

“THIS IS SO CUTE I LOVE YOU SO MUCH AND AM SO PROUD OF YOU”

“The Mexico City crowd was SO loud on every livestream & video I saw and they deserve the world”

After years of wanting to play in Mexico City, just got to play 4 of the most unforgettable shows for the most beautiful and generous fans. Feeling so grateful for the memories we’re making together on this tour 🥹 TE AMO. 🇲🇽 📷: @hvivas24 @GettyImages pic.twitter.com/swy0jBIqdT — Taylor Swift (@taylorswift13) August 28, 2023

MC