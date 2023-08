En este artículo vamos a comentar cómo superar los momentos difíciles y encontrar la luz en medio de la oscuridad. La vida es como un sube y baja, a veces tenemos buenos momentos y otros no tan buenos.

Hoy en día me he dado cuenta que no todo en la vida es perfecto, que tienes que luchar por lo que quieres y lo que deseas, que nada es fácil ni difícil, solo tienes que hacer tu mayor esfuerzo y ver el porqué y para qué de las cosas.

Hay días que nos sentimos deprimidos y que el mundo no nos entiende, ni nos ayuda y no tenemos ganas ni de ver la luz del día, ya sea porque la estás pasando mal o porque no quieres seguir adelante, pero llega un momento donde no puedes frenar tu vida por algún problema que tengas, al contrario tienes que buscar soluciones y seguir adelante.

Ojo, no está mal querer un día estar solo y tomarte un tiempo para reflexionar, al contrario eso es bueno para recapacitar y pensar en el porqué y para qué de las cosas y así buscar soluciones a todos tus problemas, la vida nos regala risas, aventuras, amistades, tristezas, familia, entre mil cosas más, pero siempre nos fijamos en lo malo de las cosas en vez de fijarnos en todo lo bueno que tenemos, ustedes dirán, ¿que cosas buenas tenemos?

Porque en algún momento todos nos hemos sentido así y no hablo de las cosas materiales sino aún mejor, como: agradecer que estás vivo, que tienes una familia y lo mejor es el que estés sano porque hay personas que en este momento se la están pasando muy mal y tú te pones triste porque hoy no tuviste un buen día

, pero siempre piensa que hay personas que se la están pasando peor que tú, en esta vida todo tiene solución menos la muerte, entonces tienes que luchar por todas tus metas día tras día, puede que no te salga ni a la primera ni a la segunda, pero va a llegar un momento donde lo vas a lograr y en el camino van a ver muchas caídas pero que crees no te puedes quedar así, te tienes que levantar y seguir adelante porque el que busca encuentra.

Lo que tú debes hacer es nunca rendirte por lo que quieres y ponerte feliz por tus logros, aunque sean muy pequeños, pero son logros que tú has conseguido con mucho esfuerzo; ompe tus miedos porque el miedo paraliza y eso no nos sirve ya que te impide hacer muchas cosas.

Mientras cruzas este camino a mejorar, vas a despedirte de muchas personas, ya que hay gente que viene a dejarte una enseñanza y se va, pero también están las personas que vienen y son para siempre, que van a estar orgullosos de ti en todo momento y te van a ayudar a seguir adelante.

Así que ya sabes, no te detengas por nada ni por nadie, sigue luchando porque todo se puede y siempre después de una tormenta sale el sol y nunca vas a estar solo; sigue luchando por lo que quieres y no te rindas que tienes una vida por delante.