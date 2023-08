El guitarrista canadiense Alex Lifeson se encuentra cumpliendo 70 años hoy 27 de agosto de 2023, considerado como uno de los músicos de rock más importantes de Canadá.

Aunque ya retirado de la música desde el 2018, Lifeson cumplió 70 años con un legado de más de 50 años de trayectoria en la música.

El día de hoy, 27 de agosto, seguidores suyos no pasaron por desapercibido el cumpleaños del músico. En la red social X se ven varios usuarios felicitandolo.

A continuación te contamos sobre los episodios más importantes en la vida de Lifeson.

He is undoubtedly one of the best guitarists in the world… Alex Lifeson @rushtheband pic.twitter.com/BBNSTKOblb

— Prog Rock Songs (@progrocksongs) August 26, 2023