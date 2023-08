Profeta en su tierra, Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la pole position del Gran Premio de Países Bajos el domingo, después de haber logrado este sábado el mejor tiempo de la sesión calificatoria en el circuito de Zandvoort. Mientras tanto, que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá desde la séptima plaza.

El piloto neerlandés superó a los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Se trata de la 28ª pole position de la carrera del neerlandés, vigente doble campeón del mundo, que aspirará el domingo a una 9ª victoria consecutiva esta temporada.

Las condiciones fueron difíciles a lo largo de las calificaciones con una alternancia de lluvia y sol al inicio y al final de las mismas.

“La superficie de la pista evolucionó mucho. Gestionamos bien todo eso. Tomé riesgos pero la última vuelta fue realmente buena”, declaró el piloto local, que firmó su tercera pole consecutiva en el circuito de su país.

Con la pista ya más seca, la última parte de las calificaciones (Q3) fue interrumpida una primera vez por una salida de pista del estadounidense Logan Sargeant (Williams).

Después fue el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quien se salió de pista, provocando una nueva bandera roja, sinónimo de interrupción. Debido a ese error, Leclerc partirá noveno en la parrilla de salida.

Su compañero en Ferrari, el español Carlos Sainz, saldrá el domingo desde la sexta posición, por detrás de su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin).

“Muy contento, la crono fue otra vez una pesadilla con la lluvia”, valoró el asturiano sobre las condiciones de la sesión a las cámaras de DAZN. “Al final salir cerquita del podio mañana es la mejor noticia”.

El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez , largará este domingo 27 de agosto desde la séptima posición.

A pesar de tener un mal comienzo este sábado en la práctica tres, la cual se complicó por una bandera roja, el mexicano quedó en la cuarta línea de salida.

Además, ‘Checo’ Pérez confía en que este domingo tendrá una buena carrera en el circuito de Zandvoort.

“Ha sido un día difícil para nosotros y se complicó aún más después de la bandera roja en la Q3. Tenemos un buen coche para la carrera, Confío en que mañana estaremos en la pelea por un buen resultado”, declaró en su red sociales de X (antes Twitter).

