De cara al Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort, el piloto mexicano Sergio Pérez admitió que en cierto modo se ha repetido la historia de la temporada pasada, cuando sentía que las modificaciones del auto en Red Bull se alejaban de su estilo al manejar.

“Sí, creo que en cierto modo, sí. Ha vuelto a ocurrir. Hemos entendido muchas cosas, sobre todo en el lado del desarrollo. El equipo sabe realmente lo que me gusta y dónde me siento más cómodo. Hemos hecho algunas mejoras durante las vacaciones de verano para intentar que me sienta más cómodo”, declaró Checo.

Pese a ello, el mexicano se limitó a responder que espera lograr tener una segunda mitad del año en la que se puedan ver las mejoras a nivel individual en su conducción.

“No es ningún secreto que, a medida que el coche se desarrolló, me costó un poco más, las cosas ya no me salían de forma natural, y tuve que profundizar mucho en mi estilo de conducción, adaptarme bastante y cambiarlo, porque el coche simplemente ha cambiado”, explicó el piloto.

Sin buscar polemizar sobre una preferencia en Red Bull por acomodar el RB19 al gusto de Max Verstappen, el tapatío recalcó que en la escudería austriaca la visión general está centrada en lograr hacer siempre un auto más rápido. “A veces el desarrollo se adapta mejor a un estilo que a otro, así es como funciona. Cada piloto tiene diferentes requisitos en los que se siente más cómodo. Y así es también en toda la parrilla”.

Pérez no oculta que existe cierto tipo de frustración al sentir que no ha explotado la calidad del auto en igualdad de circunstancias como lo ha hecho su compañero, Verstappen.

“Ciertamente no ha sido fácil para mí, porque conozco el potencial del coche, Max lo ha estado explotando. Pero cuando no tienes esa sensación, cuando sabes que tu coche tiene un gran potencial, no es una situación fácil. Pero ciertamente tenemos un gran coche de carreras. Y solo tenemos que asegurarnos de aprovecharlo, porque nunca sabes cuándo vas a tener un coche tan bueno como éste”, recalcó.

Recibe un nuevo desafío

Entre las primeras declaraciones en Países Bajos, a Sergio Pérez le ha salido un nuevo rival para los siguientes 10 Grandes Premios de la temporada, en el caso de Lewis Hamilton, quien a su llegada a Zandvoort señaló que tiene como meta principal el lograr alcanzar el subcampeonato por equipos para Mercedes y también disputar de manera directa el segundo sitio del mundial de pilotos ante el mexicano, para después ir en busca de ‘Mad Max’.

“Queremos aguantar en esa segunda posición en el Campeonato de Constructores y dar caza a Pérez en el Mundial, ese es mi objetivo y estoy listo para ello. Estoy intentando prepararme para desafiar y vencer a Max”, apuntó el siete veces campeón mundial.

LEG