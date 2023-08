Luego de que se realizó de forma exitosa el primero de cuatro conciertos de Taylor Swift en la Ciudad de México los fans mostraron su felicidad luego de que este show duró poco más de tres horas pero hubo una persona que abandonó el espectáculo al poco tiempo de iniciado: Mar De Regil.

La hija de Bárbara De Regil compartió su experiencia acudiendo al concierto de la cantante estadounidense pero que tuvo que abandonar por un dolor de cabeza. Ante esto en redes sociales han criticado a la ahora también declarada “artista”.

Y es que mediante sus stories, la influencer compartió todo lo que vivió previo al show de Taylor Swift y que estuvo en una zona preferente para ver el concierto. Aunque compartió los primeros minutos del espectáculos en otra storie informó que se retiraba pues tenía dolor de cabeza.

“Bueno, gente, ya me voy del concierto de Taylor Swift, no lo terminé, no me quedé hasta el final. No sé si es la colita de caballo o qué pasa, pero me duele la cabeza. Ya me quiero ir a descansar, ya vine un ratito y ya me retiro”, mencionó.

En redes sociales cuestionaron si realmente De Regil era fan de Taylor Swift o solo fue por pura pose.

“No puedo creer a Mar De Regil , yéndose del Eras Tour de Taylor Swift 2 horas antes de que acabara, y mientras tanto millones de swifties sin boleto”

“Jajaja maldita odiosa q es mar de regil jaja y las swifties sufriendo por conseguir boleto”

Se leía en algunos de los posts que sin duda hicieron enojar a los swifties.

"Mar de Regil":

Porque se salió del concierto de Taylor Swift dos horas antes de que terminara porque le dolía la cabeza. pic.twitter.com/VHrzud6ZhP — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 25, 2023

LDAV