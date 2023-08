En medio de la indignación de activistas, colectivos y la opinión pública, por el feminicidio de Alma Lourdes Llamas Valenzuela, en Ciudad Obregón, Sonora, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, María Dolores del Río Sánchez, reconoció que en este caso no se activó el protocolo contra la violencia de género.

La funcionaria señaló que previo al asesinato, Ana, hermana de la víctima, solicitó apoyo por la presencia de un “sujeto agresivo” en el local; sin embargo, cuando los policías municipales llegaron, el sujeto ya se había ido.

“Cuando se recibe una llamada, el operador puede ver si se trata de violencia hacia la mujer, en este caso no había reincidencia, se catalogó como persona agresiva y fue canalizado a Policía municipal, pero ya no se encontraba la persona(…) con esa información no se envió a la coordinación Salva”, expresó.

No obstante, el sujeto, Hilario N, regresó y disparó en tres ocasiones contra la víctima.

La directora del Observatorio Sonora por la Seguridad (OSS), Krimilda Bernal Hoyos, lamentó que intolerancia, machismo, misoginia y un sistema fallido le arrebataran la vida a Alma.

Sonora cuenta con una alerta de género, pero no ha sido suficiente para mantenernos seguras. “Necesitamos que las negligencias institucionales paren y que también se de un cambio social. Es urgente esta corresponsabilidad ciudadana”, dijo.

La vida de las mujeres no debería ser el precio del comportamiento impulsivo y prepotente de los hombres, afirmó.

NORMALIZAMOS LA VIOLENCIA: OSS

Bernal Hoyos señaló que vivimos en un contexto en el que normalizamos situaciones no sólo de violencia de género, sino homicidios, narcotráfico o robos, que indignan a la población pero terminan por cotidianiazarse.

“Me impresiona ver a la sociedad tan dañada en la que vivimos(…) Ahora resulta que ya no iré a trabajar por el miedo a que la siguiente pueda ser yo; esto no es vida”, señaló Cecilia Jiménez, una de las muchas opiniones que se han externado en redes sociales.

La titular del OSS indicó que en Sonora, actualmente los casos de feminicidio disminuyeron, pues en lo que va de este año se registraron 11, mientras que en el mismo período de 2022 fueron 14; pero, parece que persiste un “desinterés” de las autoridades por atender el tema, ya que el grupo interdisciplinario para hacerlo aún no se integra.

“No te conocí, pero me duele como en nuestro México y en el mundo en general, no hay el mínimo respeto a la vida de las personas. DEP y espero se haga justicia. #JusticiaparaAlma ”, manifestó Laura Valenzuela.

HAY PRESIÓN SOCIAL: PÉREZ

Ante la versión de que la defensa del supuesto feminicida, Hilario N, podría obtener su liberación debido a su edad, 71 años, Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, señaló que aunque podría ser un argumento, las agravantes del caso serán un factor determinante para que el juez no lo permita.

“Hay argumentos para que la Fiscalía no lo permita(…) Afortunadamente ahora la sociedad civil es más crítica y hay una mayor presión para las autoridades”, sostuvo.

MUJERES, VULNERABLES

Le pido por favor que no moleste a las muchachas. Le estoy pidiendo amablemente. Son situaciones de toda la vida que lamentablemente pasamos y hay muchas que no dicen nada”

Últimas palabras de Alma Lourdes

Víctima de feminicidio

Un delito como éste conjunta machismo e impunidad. El agresor no tienen el menor temor a la imposición del estado(…) porque saben que están ante una autoridad inoperante”

Ana Yeli Pérez

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

CRONOLOGÍA DE LA TRAGEDIA

-Una llamada el pasado sábado al 911 alertó de la presencia de un hombre agresivo en una carnicería; la policía llega, pero él ya no está

-El sujeto vuelve horas más tarde empuñando un arma, dispara en tres ocasiones contra Alma y huye del local

-Autoridades emprenden la búsqueda de Hilario N quien, al ser localizado, rechazó ser el asesino de Alma Lourdes

-La Fiscalía de Sonora logra el domingo la captura del feminicida y le imputa además el delito de acoso sexual

-Familiares y amigos dieron el lunes el último adiós a Alma, señalaron que la intervención rápida de la policía pudo salvarla

Circulan nuevos audios de acoso de Hilario

Luego del asesinato de Alma Lourdes Llamas, circularon ayer nuevos audios de su presunto agresor, Hilario N, donde se le escucha cuando acosa a otra mujer, quien también laboraba en la carnicería donde fue el feminicidio.

Son cinco notas de voz que se dice envió al celular del comercio para una chica de nombre Karina.

En los audios, Hilario N busca insistentemente que la mujer le responda sus mensajes. “Te estoy marcando y no me contestas”, dice en uno de ellos.

“El día que te dije de los caballos no fuiste, yo te quería invitar a comer, si es que tu quieres y puedes…”, indica en otro de los mensajes de voz.

En una nota más le insiste: “Cómo he batallado para platicar contigo, no se ha podido, ¿qué estará pasando? Si hay algo de tratar de que nos viéramos o platicar algo mañana o el sábado, yo me iría mañana, si no hay nada contigo que me puedas decir algo, no me tengas desconfianza, Karina…”.

Es el sujeto quién dice su nombre y apellido en los audios y deja entrever que los empleados ya le habían negado la entrada al comercio, por lo que no podía buscarla y verla. “Ya no he podido ir contigo, a lo mejor ni conviene; los muchachos no me dieron chance, que no hay chance de entrar para nada”, dice.

