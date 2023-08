Swifties estamos a pocas horas de que Taylor Swift presente ‘The Eras Tour’ en el Foro Sol de la Ciudad de México. ¿Ya están listos?

No cabe duda de que la estadounidense tiene un gran público en México pues no le bastó con una fecha en la capital, sino que tuvo que ofrecer cuatro días en total para satisfacer la demanda de su público.

La cantante se presentará por primera vez en México, lo que está generando altas expectativas y promete ser una noche inolvidable. Es por eso que te compartimos estos consejos para que disfrutes al máximo el concierto.

¿Cuándo?

Organiza tus tiempos

Los conciertos están programados para iniciar a las 7:20 de la noche y terminar a las 11 p.m aproximadamente. Te recomendamos revisar con anticipación el transporte que usarás y también checar algunas alternativas por si hay demasiada demanda.

Dependiendo del boleto que tengas te recomendamos llegar con anticipación, las puertas para general se abrirán desde las 4:30 de la tarde.

Para quienes adquirieron “We Never Go Out of Style Package” el acceso será desde las 10:00 de la mañana.

Ahora sí, ve preparando tu garganta porque los shows que la cantante ha dado duran aproximadamente tres horas en las cuales interpreta más de 40 canciones. Aquí te decimos cuál podría ser el setlist que presente en tierras aztecas:

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Tis the damn season

Willow

Marjorie

Champagne problems

Tolerate it

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

Long Live

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

August

Betty

Illicit Affairs

The Last Great American Dynasty

My Tears Ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind