Pese a que las autoridades electorales y un juez federal le ordenaron no referirse de manera oficial a Xóchitl Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a denostar a la senadora panista.

Durante su conferencia “Mañanera” de este martes, el titular del Ejecutivo federal la llamó la “predilecta de la oligarquía”.

“Sí, pero yo trato de explicar el tema, no personalizándolo, porque además ya no puedo hablar de quien ahora es la predilecta de la oligarquía, no puedo hablar de eso, pero todo eso, todo esto que está sucediendo es con miras a que no continúe la transformación, porque los que se han dedicado a saquear, a robar, quieren regresar; yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, comentó el Presidente.

Lo anterior, al asegurar que él puede comprobar que los medios convencionales de México le dan más espacio a la cobertura informativa de lo que realizan los políticos de oposición, en particular de Gálvez Ruiz y el resto de aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México que a las corcholatas de Morena.

Además de que pase lo que pase, él dedicará sus Mañaneras a “aclarar mentiras y calumnias” de la oposición. Dijo que el hecho de que haya más menciones en contra de su gobierno, “ya ni siquiera es nota porque ya sabemos que todo lo que hablan es en contra de nosotros”.

El 11 de agosto la aspirante a dirigir el FAM obtuvo de un juez una suspensión definitiva para que el Presidente deje de mencionarla en sus comunicaciones oficiales, y dos días después, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó bajar el contenido de sus conferencias matutinas de inicios de agosto debido a que hablaba de ella abiertamente.

Frase:

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

