Las ocho personas -entre ellas seis niños- que quedaron atrapadas en la cabina de un teleférico a 350 metros de altura en el noroeste de Pakistán fueron rescatadas.

Así lo dio a conocer Anwar Kakar, primer ministro interino de Pakistán, en su cuenta de Twitter (@anwaar_kakar).

“Es un alivio saber que todos los niños han sido rescatados con éxito y seguridad. Gran trabajo en equipo por parte del ejército, los departamentos de rescate, la administración del distrito y la población local”.

Relieved to know that Alhamdolillah all the kids have been successfully and safely rescued. Great team work by the military, rescue departments, district administration as well as the local people. 🇵🇰 https://t.co/2gPq2Q51Xi

— Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) August 22, 2023