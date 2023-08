La animación japonesa y Studio Ghibli se encuentran de luto, esto debido a que recientemente se dio a conocer la noticia del terrible fallecimiento del animador, Nizo Yamamoto, a la edad de 70 años, Yamamoto era director de arte de animación y dibujante de fondos dentro del estudio, dejando un gran hueco entre todos sus compañeros y espectadores.

La causa de la muerte del animador japonés sería un cáncer de estómago con el que se venía enfrentando desde hace tiempo, lamentablemente esta enfermedad terminó por arrebatarle la vida y su hijo mayor, Takao Yamamoto, fue el encargado de dar a conocer esta noticia a todo el público mediante redes sociales.

Nizo Yamamoto nació el 27 de junio de 1953 en la Isla Goto para un par de años más adelante, mudarse a la ciudad de Tokio para estudiar arquitectura y pintura, terminaría recibiéndose en la Escuela Superior de Diseño Capitalina de Tokio.

sus primeros pasos dentro de la animación japonesa serían con la serie “Future Boy Conan”, en donde trabajaría a lado de Hayao Miyazaki, a lo largo de su carrera pasaría por grandes compañías como “Nippon Animation” o la misma “Toei Animation”.

Fue hasta 1985 que Hayao Miyazaki invitaría a Nizo Yamamoto para que formara parte de Studio Ghibli y que junto a todo un gran equipo de animadores y creativos elaboraran grandes obras que le darían la vuelta a todo el mundo, algunas cintas en las que Yamamoto participó fueron “El Castillo en el Cielo”, “La Princesa Mononoke”, “La Tumba de las Luciérnagas”, entre otros.

“El alma de Nizo Yamamoto seguirá residiendo en el cielo de ‘Laputa’, en el refugio antiaéreo de ‘La tumba de las luciérnagas’, en el bosque de ‘La Princesa Mononoke’, en las calles de ‘La chica que saltaba a través del tiempo’ y en las 100 vistas al mar de Goto”, dijo su hijo mayor, Takao Yamamoto.

RIP Nizo Yamamoto (1953-2023).

