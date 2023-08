Las denuncias por 28 irregularidades en el proceso interno de Morena para seleccionar al coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T ya están formalizadas, aseguró el excanciller Marcelo Ebrard.

El aspirante a obtener la candidatura a la presidencia de la República por Morena aseveró que respeta a la dirigencia de su partido, pero tendrá que actuar porque se cometieron “algunas violaciones importantes” en el proceso .

“Ya estamos preparando todos los elementos el partido ya tiene 28, se le dio toda la carpeta con todos los anuncios, todas las pruebas contra todos los que resulten responsables ¿por qué? Yo no me atrevería a decir algo así si no fuera una realidad.

“Donde tú preguntes está sucediendo ¿y eso por qué es? ¿a qué se debe? Pensamos que eso se debe a la preocupación o a la intención de incidir en un proceso cuando el mismo presidente nos ha dicho, y tengo la plena confianza en él, de que de ninguna manera va a permitir eso”, expresó el aspirante.

Advirtió a sus “compañeros” de la Secretaría del Bienestar que todas las conductas que se han cometido durante el proceso, el propio partido las convirtió en delito grave, “esto no es un juego, es cosa seria”.

Lo que pedirá, insistió, es que simplemente se tomen las acciones y quienes hayan cometido acciones ilegales tendrán que presentarse ante la autoridad.

Ebrard acudió a la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral (INE) para pagar una multa derivada de una denuncia presentada por Movimiento Ciudadano(MC) por la presentación de su propuesta del Plan ANGEL.

Entrevistado en el INE, el diputado federal Emmanuel Reyes Carmona (Morena) reveló que en los próximos días presentarán las denuncias ante este organismo y la Fiscalía General de la República por las ilegalidades cometidas por la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Educación Pública y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Aseguró que se están recopilando más pruebas en distintos estados y posiblemente por otras dependencias.

Respecto a su multa, Ebrard adelantó que seguirá compartiendo qué es lo que piensa sobre los problemas principales que a la gente le preocupa.

“Es imposible, quienes estamos en este recorrido y vamos a participar en la próxima encuesta (…) no nos pronunciemos o no digamos nada sobre los problemas de seguridad que tiene el país, yo por eso compartí mi idea y las ideas que he visto en todo el mundo sobre lo que denominé Plan ANGEL.

“Se me hace insólito que se me imponga una multa de 10 mil pesos por compartir lo que pienso sobre semejante tema tan importante para México (…) voy a seguir compartiendo lo que pienso. Si me ponen otra multa, pues ni modo”, apuntó el excanciller.

Sobre la selección de las casas encuestadoras para definir quién será el próximo coordinador de la 4T, Ebrard explicó que no se firmó el acta porque dos de ellas no cumplían con los requisitos establecidos en el acuerdo inicial.

“Se decidió no suscribir el acta hasta que no quede a plena satisfacción de todos los que participamos. El día de hoy van a seguir en conversaciones para resolver que haya una adecuada representación”, dijo Ebrard.

