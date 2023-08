Si existe una palabra que define a Lana Del Rey es elegancia y no lo digo por un atuendo en especial sino porque la presencia con la que cuenta y que quedó de manifiesto lanoche de este martes en el Foro Sol que fue testigo del concierto más grande que ha ofrecido la intérprete en su carrera.

O, al menos, eso comentaban los asistentes quienes tras casi siete años esperaron a la originaria de Estados Unidos.

Del Rey vino a promocionar su LP Did You Know That There´s a Tunel Under Ocean Blvd lanzado este 2023. Pero también hizo un recorrido a lo largo de sus éxitos los cuales están contenidos en ocho álbumes de estudio.

Sonriente y emocionada, Lana deleitó a los asistentes con su voz y movimientos que provocaban gritos, suspiros y diversos comentarios.

Aunque la lluvia amenazó con arruinar los planes de la concurrencia, ésta cedió ante los más de 60 mil asistentes que desde temprano llegaron para alcanzar buen lugar en el Foro Sol. Al menos en las secciones generales.

Temas como A&W, Young & Beautiful marcaron el inicio de una noche que se perfilaba como inolvidable.

La cantante portó un vestido corto de color blanco con un velo que evocaba a los atuendos de novias.

“¿Esto es un sueño? Al fin estoy de regreso en la Ciudad de México“, dijo la cantante ante la emoción de sus fans.

Chemtrails Over the Country Club fue una de las canciones más coreadas por lo que agradeció a todos por hacerle segunda en cada tema.

Acompañada de una banda en vivo, coristas y algunos visuales llenos de psicodelia, Del Rey logró hipnotizar a cada uno de los asistentes.

The Grants y Cherry eran los temas más esperados pues en estos tracks Lana muestra su potencial vocal.

Temas tras tema la artista intentaba comunicarse con sus fans y con un par de “fuck yeah” celebraba que la estaba pasando bien.

Al momento de interpretar Ride en la pantalla gigante aparecieron algunas imágenes de su videografía.

Blue Jeans, Norman Fucking Rockwell, Arcadia y más, se hicieron presentes en el concierto.

En una de las pausas se escuchó un “el placer es todo mío”, como respuesta a los gritos que coreaban su nombre al unísono en el recinto ubicado al oriente de la CDMX.

Al cierre de esta edición, la cantante seguía cantando algunos éxitos de sus materiales de estudio.

LA MERCH E INSPIRACIÓN NO FALTARON

A las afueras del venue la merch pirata no podía faltar. Playeras, tazas y hasta vapes eran vendidos. La mayoría con el rostro de Lana a lo largo de sus etapas musicales en las que ha pasado del pop, rock y hasta sonidos psicodélicos.

Previo al show, la cantante Shiadanni puso el toque dark con su sonido pop durante media hora.

Además de que algunas seguidoras portaban prendas inspiradas en todo lo que ha hecho a nivel estético la cantante estadounidense.

Horas antes del show, fans se encontraron a Del Rey en las calles de la CDMX y se atrevieron para pedirle una selfie. Otros optaron por criticar la acción ya que consideraban que eso era acoso contra Lana y no querían incomodar a las visitas.

