Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, presumió en redes sociales un corrido que “la retrata de manera popular tal y como es”.

“Enemigos tengo muchos pero amigos tengo más, soy una yegua salvaje que no han podido amansar. Yo no agacho la cabeza más que por mi ama y mi apa. Me enseñaron los valores, me enseñaron la lealtad”.

Es parte del corrido que Cuevas presentó en su cuenta de Twitter (@SandraCuevas_) y que destaca su labor en la alcaldía.

“Y de botas o tacones estoy lista pa’chambear, a mí no me asusta el miedo lo han podido comprobar. En el barrio he conocido al que miente y al real, a trancazos he aprendido por eso puedo enseñar.

Soy la jefa de jefas, el diamante en la ciudad. Mi nombre es Sandra Cuevas, me he ganado mi lugar”.

En las imágenes que acompañan la canción se observa a la alcaldesa durante el operativo Diamante, en mitines y bailando con algunos de los capitalinos.

“De rodillas al cielo le doy gracias a Dios porque soy chilanga, porque soy la banda, porque soy la Barbie de las mil batallas”.

Agradezco al grupo de jóvenes el regalo de este corrido que me retrata de manera popular tal y como soy. ¡Sigamos construyendo la Nueva Capital hasta garantizar tu felicidad en la #CDMX! #LaSeguridadLoEsTodo#SandraCuevasElDiamanteEnLaCiudad pic.twitter.com/ZzIXEWj0gX — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

El corrido salió horas después de que Sandra Cuevas anunció su decisión de competir por la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México en 2024.

"¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! ".

¡Ahora sí van a tener una Jefa de Gobierno que atienda y resuelva los problemas de la #CDMX las 24 horas en coordinación con los 16 alcaldes! Anuncié mi decisión para competir por la jefatura en el 2024. ¡Construyamos juntos la Nueva Capital! #SandraCuevas #LaSeguridadLoEsTodo pic.twitter.com/Y2p8oHTYnj — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) August 15, 2023

