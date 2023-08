Cuestionada por la actualidad que viven las disciplinas acuáticas en el país, la medallista olímpica mexicana, Paola Espinosa, afirmó que durante la actual administración de la Conade, México ha sufrido un retroceso notorio en todos los deportes de agua, debido a la falta de apoyos económicos por los problemas administrativos de la hoy extinta Federación Mexicana de Natación.

“Hay muchos pasos hacia atrás. En México hay mucho talento y a veces frustra mucho cuando los atletas están ocho horas diarias metidos en la alberca tratando de hacer trabajos perfectos. Sufriendo con que no tienen para hacerse un masaje. No hay un fisioterapeuta, no hay un doctor cerca de ellos, no hay un nutriólogo, no hay un psicólogo. Lo están sufriendo ahorita y me atrevo a decir van a llegar por esfuerzo propio”, declaró la mexicana.

A pesar del panorama poco alentador que viven los atletas mexicanos en estás categorías, la medallista en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012, establece que es posible que los atletas consigan un resultado positivo en París el próximo año.”El atleta es muy fuerte mentalmente, es muy bueno para enfrentarse a situaciones complicadas, a situaciones difíciles y yo creo que pueden salir adelante. Confío en que habrá por lo menos una medalla en Francia y muchos estarán peleando por los primeros lugares”.

Sobre el proceso que ha dirigido Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la ex clavadista reiteró que para ella esta ha sido la peor administración en la historia del deporte mexicano. “En todas las administraciones siempre faltaba un poquito más, pero era un avance constante, salíamos a competir, teníamos fogueo, teníamos doctor, fisioterapeuta, nutriólogo, psicólogo, todo el apoyo necesario para poderme subir a un trampolín o a una plataforma”.

LEG