Los finalistas del Reallity Show del momento, La casa de los famosos estuvieron por 10 semanas aislados del exterior por lo que mientras en redes sociales se desarrollaba un hito, sus protagonistas ignoraban la importancia que el programa había ganado.

“Hace 20 o 21 años viví algo similar con Big Brother y no hemos aún salido a la calle pero ya pudimos ver el fenómeno en TikTok y en Instagram y definitivamente no se compara”, destacó Poncho De Nigris, participante de la casa, quien aseguró sentirse sin palabras al ver lo que había generado el programa a unos minutos de que le fuera devuelto su celular.

“Estamos recibiendo el cariño del público con gratitud y responsabilidad porque sabemos que esto conlleva la gran responsabilidad de mensaje positivo porque nos comentaron que el team infierno unió a las familias y saber que un programa de televisión se logró reunir nuevamente a las familias en sus salas nos llena de alegría, además porque llevamos el discurso de acabar con la intolerancia”, argumentó por su parte Sergio Mayer.

Durante la decena de semanas que duró el programa, fue Wendy Guevara en quien recayó gran protagonismo por sus ocurrencias, su carisma y también su sinceridad al hablar de las dificultades que ha sufrido en su vida como transexual, lo cual fue interpretado como una ventana a la inclusión por los televidentes.

“Estoy muy agradecida por el trabajo de visibilización y que sepan que al final todos somos amor y no somos diferentes y que una chica trans haya ganado La casa de los famosos, me llena de orgullo”, comentó la ganadora del certamen, quien además aseguró que el llamado Team Infierno siempre se condujo con respeto entre ellos y que si bien se hacían bromas, todas fueron en el marco del mismo.

“Hace rato vi en la redes sociales que hubo gente que se juntó en la Zona Rosa para presenciar el momento en que gané y fue una locura de verdad no me imaginaba cuantas personas no solo lo veían, sino que estaban apasionadas. No me queda otra cosa más que estar agradecida”, contó.

También dejó en claro que este paso en su carrera es el primero de muchos para mejorar.

“Mis compañeros me dejaron bien en claro que no puedo dedicarme a la actuación así como así, que para eso hay que prepararse y pienso hacerles caso y no solo con eso, pienso echarle muchas ganas a todo lo que quiera aprender y abrirme a nuevas experiencias”, contó.

También, Nicolás Porcella reconoció qué está experiencia le ayudará a abrirse camino dentro del entretenimiento mexicano y que continuará preparándose para ello.

Finalmente Emilio Osorio contó que vio aprendizaje en la experiencia y que trató de usarla para que vieran su talento.

“Me la pasé cantando todo el tiempo y es que me he preparado mucho para ello y quise mostrarle a la gente que he desarrollado mis habilidades para ello.

He pasado varios años tratando de que la gente sepa quien es Emilio Osorio y si bien había logrado hacerlo en medida de lo posible, creo que ahora ya todos saben quien soy y lo que hago”, afirmó.

Por otro lado la productora dijo que habrá una segunda parte de este show y q

