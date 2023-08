La banda Café Tacvba será reconocida con el Premio de las Artes de la Herencia Hispana en el Centro John F. Kennedy, en Washington, Estados Unidos.

Así lo anunció este martes 15 de agosto la Fundación de la Herencia Hispana en un comunicado.

“Estamos encantados de honrar a este notable grupo de visionarios musicales con nuestro Premio de las Artes y esperamos celebrar con Café Tacvba y compartir nuestro orgullo y logros culturales colectivos en el Centro Kennedy y en PBS”.

Dijo Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la Fundación.

Los galardonados actuarán durante la 36 Entrega Anual de los Premios de la Herencia Hispana el 7 de septiembre y que se transmitirá el 29 del mismo mes.

Con una carrera de más de 34 años, Café Tacvba se unirá a Omar Apollo, nominado al Grammy al Mejor Artista Nuevo, y a Siete Family Foods como los primeros tres homenajeados anunciados.

La banda ha ganado diversos Grammy y Latin Grammy, MTV Viewer’s Choice y Premios Lo Nuestro; además fue reconocida con el premio “Icono” La Musa del Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Los históricos Premios fueron creados por la Casa Blanca para conmemorar el establecimiento del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

