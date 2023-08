El festival encargado de reunir a las estrellas K-pop del momento, después de nueve años de haber visitado México por primera vez, vuelve a tierras aztecas con una line-up encabezada por girl bands.

En esta ocasión, los grupos que pisarán el Palacio de los Deportes el próximo 22 de octubre son: NewJeans, Itzy, (G)i-dle, The New Six, STAYC y AB6IX. Grupos que han acaparado rápidamente la atención de los amantes de la música coreana.

NewJeans a tan solo poco más de un año de haber debutado se mantiene en el top de los rankings. No podemos esperar para ver ‘OMG’ en vivo.

De la emblemática empresa ‘JYP Entertainment’, Itzy se presenta por primera vez en tierras mexicanas y cómo no emocionarnos si podremos escuchar ‘Dalla Dalla’.

‘Latata’ de (G)i-dle hará bailar a todos los asistentes, bueno, tendremos que esperar el setlist, pero sin duda el girl group de Cube Entertainment nos ofrecerá un gran espectáculo.

STAYC, que debutó en 2020, formará parte de este gran evento surcoreano con su concepto tan dinámico y energético.

La agencia del reconocido PSY, P Nation, traerá a su grupo ‘The New Six’; seguro con ‘kick it 4 now’ impresionarán a los asistentes.

Los ganadores del premio ‘Seoul Music Awards for Best New Artist’ en 2020, AB6IX podrían presentar en el escenario mexicano ‘Loser’, ¿Te lo imaginas?

Como ya te dijimos, esta es la segunda vez que viene el ‘Music Bank’ a México. En el 2014, uno de los festivales más importantes en la industria coreana, llegó a la Arena Ciudad de México. Con artistas como B.A.P, Beast, Infinite, Exo-K, BTS, Girl’s Day y Ailee, el escenario presenció una explosión de talento.

Los grupos, además de presentar sus canciones más famosas del momento, le brindaron al público mexicano una serie de covers de canciones como: ‘Sabor a mi’ interpretada con el grupo Exo-K; ‘Corre’ de los hermanos Jesse y Joy fue armonizada por integrantes de B.A.P, Beast e Infinite y, por último, la solista Ailee dejó a la Arena CDMX con la boca abierta ante su interpretación de ‘Donde voy’. Sin duda fue un evento espectacular.

Cuéntanos, ¿Crees que en esta versión hagan algo parecido? ¿A quién irás a ver?

AG