Una cámara de seguridad captó el momento en el que un sujeto estafó a una empleada de una tienda de mascotas en Tizayuca, Hidalgo.

Lo anterior ocurrió la tarde del pasado martes 8 de agosto y fue compartido en la red social de TikTok, en donde se viralizó.

De acuerdo al video, un sujeto compró unas cosas en una tienda de mascotas. Luego, procedió a pagar en la caja, y para ello, sacó un billete de 500 pesos. La empleada le preguntó al hombre que si no tenía cambio, a lo que el sujeto dijo que iba a checar.

El sujeto sacó algunas monedas y le pidió el billete a la empleada. Posteriormente, le dijo que no tenía el dinero exacto para pagar, los cuales eran 36 pesos; el sujeto optó por darle 6 pesos a la empleada para que le regresaran 470 pesos de cambio.

Mientras la empleada estaba “entretenida” contando el cambio que debía entregar, el sujeto guardó el billete de 500 pesos en su bolsa. Tras unos segundo después, la empleada le entregó el cambio al sujeto sin que él le dieron el billete.

Para que la joven no sospechara o no se acordara del billete de 500 pesos, el sujeto le hizo plática y le preguntó otras cosas sobre productos de la tienda.

Luego de que el video de viralizara, los usuarios reaccionaron al respecto y algunos comentaron que les había pasado algo similar.

“Me pasó una vez, y me dio risa por qué no había vendido nada y el señor aferrado que me había dado el billete y le dije, tengo cámaras no se preocupe”; “no pagó y aparte le regaló 470”; “a mi me la aplicaron banda, me quitaron 1000 pesos”; “También ella k no se fija en lo k tenia en su cajita”; “Jajajaja me pasó eso en mi segundo trabajo a los 15 años, se siente horrible”, mencionaron.

