El promotor y DJ de géneros como Post punk, Italo, Darkwave y EBM; Dormence, vuelve a México, para tres presentaciones, en un lugar en donde considera que habitan sus raíces y que se ha vuelto uno de los lugares más importantes para la música oscura.

“Mis papás son mexicanos, yo nací en California y vine cuando era chico pero pasaron varios años para que regresara, durante ese tiempo tuve contacto con el funk porque es algo común allá y empecé a escuchar por gusto música más gótica y de repente me di cuenta que habían algunas en común entre ellas, con el tiempo compré equipo para mezclar música y logré hacer unas fusiones que me parecieron interesantes”, contó Sergio Contreras en entrevista con 24 HORAS.

“Una vez hace un par de años vine a México con unos amigos y decidí ir a Oaxaca porque vi que habría una fiesta Post-Punk y traje mi equipo de mezcla, quería aventurarme a tocar y pedí la oportunidad. Normalmente escucho muchos artistas y creo que gustó que tocara música que no era tan conocida, de ahí me invitaron igualmente a abrir un evento en Puebla y regresé a California ya como DJ”, aseguró.

Sin embargo, su reconocimiento en México y Estados Unidos no solo es por su labor de DJ sino que ha logrado ser promotor de varias bandas a través de sus redes sociales.

“A mí me gusta mucho hablar de bandas y de su música y me pareció buena idea hacer videos en donde hablaba de alguna banda y ponía también una canción suya y mayormente lo he hecho con bandas mexicanas, empezó para ser meramente como hobbie, pero de repente cuando me invitaban a los sets en Los Ángeles, mucha gente me decía que conocía a tal banda gracias a mis videos, así que a inicios de este año me animé a decirle a mis amigos de bandas como Calavera y Dechakal a tocar a Estados Unidos en clubes en donde me conocen y salió muy bien”, declaró.

Dentro de la experiencia de Dormence México y Los Ángeles son los lugares más importantes en el mundo para esta música, pues asegura que muchas bandas al interior de Estados Unidos, no logran triunfar hasta que se mudan.

“Me siento muy orgulloso de que en su mayoría esta escena esté conformada por gente latina, por eso creo que México es un país muy fuerte e importante para esta música, pues salen grandes proyectos”, concluyó.

Dormence presentará sus sets de oscuridad a lado de las bandas Hex Cassette y Some Ember el jueves 10 de agosto en La Mezcalli, el 11 en Foro Moctezuma para la revelación del festival Magia Negra y el sábado en el Real Under.

LEG