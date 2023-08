Fernando Villavicencio, aspirante a la presidencia de Ecuador, murió en un tiroteo contra él; se reveló el video del momento.

La tarde de este 9 de agosto murió Villavicencio luego de recibir múltiples disparos en la cabeza tras salir de un mitin político en Quito, Ecuador.

A través de redes sociales se difundió el momento del hecho en el cual se aprecia al candidato salir del Colegio Anderson -en la cual realizó un acto de campaña- siendo escoltado por policías.

Te podría interesar: Asesinan en Quito a candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio

Los oficiales escoltaron a Fernando -de 59 años de edad- hasta un auto ya que hubo algunos simpatizantes que se hicieron presentes para mostrar su apoyo a su candidato.

Sin embargo, justo al llegar al vehículo y aún en presencia de los agentes de seguridad, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego efectuadas contra el candidato.

Aún y cuando recibió varios disparos, los cuerpos de emergencia trasladaron a Fernando Villavicencio a la Clínica de la Mujer para recibir urgentemente atención médica pero murió en el nosocomio.

🔴 #URGENTE | El momento en que asesinan al candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, a la salida de un acto en Quito. pic.twitter.com/RexL1MOVSI — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 10, 2023

Familiares de Villavicencio denuncian irregularidades en logística de seguridad

Posteriormente, los familiares del candidato dieron declaraciones sobre lo ocurrido y manifestaron que hubo irregularidades en la seguridad de Villavicencio en el mitin de hoy.

Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio y quien también estuvo presente en el mitin, indicó que la reunión en el Colegio Anderson duró poco más de una hora y al salir los sorprendió una rafa de disparos.

Sin embargo, manifestó que hubo irregularidades en la logística de seguridad del candidato:

Te podría interesar: VIDEO: Fernando Villavicencio denunció amenazas de parte del Cártel de Sinaloa

“Yo pensé que estaba en su carro blindado, donde siempre lo vimos, pero ahora estamos constatando que lo trajeron en esta camioneta que no brinda ninguna seguridad. ¿Cómo es posible? Nos quedan enormes dudas de lo que pasó en ese momento”.

Valencia cuestionó la seguridad en el lugar y añadió que “¿quién le protegió o no le protegió nadie? No había nadie, no había policías, no existió un grupo de seguridad sabiendo el riesgo que corría y en las amenazas que le hicieron a Fernando en un evento de esta naturaleza (mitin) no se brindó ninguna protección”.

Cabe recordar que Fernando Villavicencio recibió varias amenazas de parte de un presunto narcotraficante apodado “Fito” y que supuestamente estaría ligado al Cártel de Sinaloa.

Familiares de Fernando Villavicencio manifiestan que hubo irregularidades con el equipo de seguridad, policías y vehículo que lo transportaba. Carrillo salió resguardado por otro sitio y hasta ahora “guarda” silencio. pic.twitter.com/Poa7mebnlw — Quiteño de Bien al Sur 🇪🇨 (@QuitenoSur) August 10, 2023

En otro clip, el tío de Fernando indicó que la Policía Nacional presuntamente no les permiten ver el cuerpo de Villavicencio y responsabilizó al Ministro del Interior por tratar de “ocultar algo”.

Siguen las impericias de la Policía Nacional. ¿Otra vez el espíritu de cuerpo?pic.twitter.com/Njg2xcFgA1 — Quiteño de Bien al Sur 🇪🇨 (@QuitenoSur) August 10, 2023

LEO