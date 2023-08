Fue en junio pasado cuando por medio de distintas publicaciones en sus respectivas redes sociales que Elon Musk, dueño de Twitter (ahora X) y Mark Zuckerberg, dueño de Facebook (ahora Meta) acordaron enfrentarse en una pelea de MMA, cuando los rumores apuntaban a que esta se iba a cancelar, una publicación hizo que esta noticia reviviera.

Por medio de su cuenta de X, Elon Musk dio a conocer que la pelea entre estos dos multimillonarios sí se llevará a cabo y no solo eso, sino que será transmitida a todo el mundo por esa misma red social, esto hizo que explotara en internet y que revivieran las apuestas sobre quien sería el ganador.

Además de señalar por donde se podrá ver este combate de artes marciales mixtas, Musk también dio a conocer que ambos magnates acordaron que todas las ganancias que se puedan generar irán destinadas a fundaciones encargadas del cuidado de veteranos de guerra.

También, el dueño de Tesla presumió por medio de su cuenta oficial que desde hace mucho tiempo lleva levantando pesas todo el día, esto con la finalidad de llegar a tope a esa pelea, ya sea en el trabajo o en su hogar, las pesas se han vuelto parte de su rutina diaria.

Por su parte, el creador y CEO de Meta tampoco se ha quedado sin hacer nada, por medio de sus cuentas oficiales ha dado a conocer al público algunos de sus entrenamientos, además de que recientemente se coronó campeón de un torneo de jiu-jitsu, dando muestra de que también se lo está tomando en serio.

Hasta el momento en el que hizo esa publicación, no se sabe todavía cuándo ni dónde será la pelea, tampoco si será gratuita o si tendrá algún costo, lo que sí es seguro es que ambos magnates se verán las caras en el octágono y definirán de una vez por todas quien es el amo de las redes sociales.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023