El selectivo de Marruecos consiguió avanzar por primera vez a los octavos de final del Mundial Femenil tras derrotar a Colombia.

El mundo del deporte está lleno de sorpresas y en esta ocasión no fue la excepción, pues el selectivo de Marruecos ha clasificado por primera vez en la historia a los octavos de final del Mundial Femenino tras haber derrotado a la escuadra de Colombia.

El conjunto africano logró sacar la victoria en su debut ante las colombianas durante el último partido perteneciente a la fase de grupos, en donde gracias a un gol de la jugadora Anissa Lamhmari lograron imponerse.

Pese a la derrota, el conjunto colombiano también pudo pasar a la siguiente fase junto con las marroquíes.

Durante el encuentro, las del continente africano no dudaron ni un minuto en aprovechar cada una de las oportunidades que tuvieron para poder anotar algún gol y de la misma manera impedir que alguno cayera en su portería y lo lograron, pues las sudamericanas no pudieron anotar ningún gol.

Morocco praying and waiting on the result from Germany vs Korea and the reaction is priceless. 🥺 pic.twitter.com/SjLRYLtRF3

— 🌻 (@debolaadebanjo_) August 3, 2023