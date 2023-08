Van con todo

Las críticas contra Xóchitl Gálvez, quien aspira a obtener la candidatura de la oposición para competir en las elecciones del próximo año por la Presidencia de la República, se intensificaron desde el Gobierno del presidente López Obrador, al sumarse la Consejería Jurídica, a través de un comunicado. Mientras el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también arremetió contra la senadora. Dicen que hasta parece orquestado. ¿Será?

Blindaje Electoral

El próximo mes iniciará el proceso electoral más grande de la historia, en el que se elegirán algo así como 20 mil cargos de elección popular, por lo que la consejera del INE, Carla Humphrey, propuso que autoridades de todos los niveles de gobierno se unan a un Pacto Nacional de Blindaje Electoral. Lo anterior implicaría prevenir, combatir y sancionar conductas que atentan contra la democracia y evitar la intervención indebida e ilegal de personas servidoras públicas en las campañas y en la jornada electoral, eliminar la violencia política contra las mujeres en razón de género y denunciar los delitos electorales, sobre todo el uso electoral de los programas sociales, por ejemplo. ¿Será?

Investigación del Universo

La sierra de San Pedro Mártir, en Baja California, es considerada por especialistas del estudio espacial como el mejor lugar para la investigación del Universo; esto, por la instalación del Observatorio Astronómico Nacional que contempla un telescopio robótico de 50 centímetros de diámetro, capaz de apuntar automáticamente a cualquier posición del cielo en menos de 10 segundos. Aun con esa capacidad, el mencionado espacio está siendo ampliado con la construcción del telescopio Colibrí, proyecto en el que participan la UNAM, el Conahcyt, el Centro Nacional de Estudios Espaciales y la Universidad Aix Marseille, de Francia. Ojalá y el financiamiento se mantenga y no es que haya desconfianza pero es que ya no se sabe. ¿Será?

Protesta vecinal

Habitantes de las colonias San José Insurgentes y La Florida salieron a la calle para protestar por las obras de construcción de un laboratorio para probar la calidad de materiales utilizados en las obras públicas; en ese lugar actualmente hay un estacionamiento, y según los vecinos se viola el uso de suelo. Nos comentan que solo se utilizará una parte de ese espacio, pero la inconformidad vecinal se hizo escuchar y, por lo que se observa, el problema seguirá. ¿Será?

El mensaje de Gatell

Apenas informó la UNAM que su comunidad utilizará el cubrebocas por el comportamiento del Covid-19, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, salió a decir que no hay que sobredimensionar, aunque reconoció que el cubrebocas siempre tiene una utilidad y por tal motivo no hay problema que se use, pero tampoco se está realizando una recomendación de usarlo masivamente… Hay quienes recuerdan sus enseñanzas sobre esta mascarilla: “Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve”. Sin duda, es un maestro. ¿Será?