La cultura popular voltea a ver a la poesía desde la perspectiva del amor romántico, sin embargo, desde los orígenes más primigenios de la literatura este género destaca con el Poema de Gilgamesh, considerado la obra literaria más antigua y en él se relata de manera épica la búsqueda de la inmortalidad de un gobernante mesopotámico. Así como este tema, se destacan diferentes corrientes que han volteado la mirada más allá de lo común.

“Desde hace ya mucho tiempo empecé a escribir poesía sobre temas que me interesaban como la muerte, el sexo, la idea del ser humano, en general en la poesía encontré una manera de salir un poco de la cotidianidad, el amor y el desamor no me parecen temas de suma importancia. Me gustan cosas más trascendentales, menos mundanos”, declaró en entrevista con 24 HORAS, Julio Puyo Méndez.

Fue así como el autor español constituyó una obra que conjunta poemas del pasado y presente titulada La religión de los suicidas, un libro independiente que desde su portada advierte el contenido, pues se trata de la grotesca pintura de Francisco de Goya, Saturno devorando a su hijo.

“Este escrito en realidad no lo pensé como un libro, tiene poemas desde mi adolescencia y en ese momento los escribí como una manera de sacarme la espinita del contacto con el mundo porque eso me derivó en depresiones, insomnios, sentimientos negativos que encontré una forma de desahogarse escribiendo estas cosas.

“Con los años creo que me logré centrar más en muchas cosas, por ejemplo en pensar en publicar un libro y cuando ocurrió la pandemia encontré un poco de tiempo libre para poner manos a la obra y publicarlo. Sé que para algunos fue un periodo muy complicado en sus vidas y agradezco que yo haya encontrado una oportunidad de llevar a cabo un proyecto y en este periodo también encontré un momento para pensar de forma retrospectiva a la humanidad y en general creo que todos entendimos que la vida de un momento a otro se puede escapar”, continuó.

Todos los caminos de La religión de los suicidas conducen hacia la muerte, desde su génesis, hasta la atmósfera en que fue pensada su publicación, por eso para el español, este tema ha tenido gran importancia.

“Considero que hablar de estos temas aún es un tanto tabú, sobre todo la muerte y para mí es una manera de decir que se tiene que enfrentar a la situación, que el no hablar de ella no significa que no existe. La muerte está ahí, uno debe intentar vivir y esperar el momento en que nos llegue. Sé que hay mucha gente que le teme y que incluso no vive por temor a ella pero es inevitable”.

Al final de cuentas, para el autor español este es un tema al que le tiene amor y odio a la vez, pues considera que “siento temor a la pérdida de identidad a través de ella, pero la acepto y por eso escribo sobre ella”, contó quien considera escribir un segundo libro de poemas en el futuro.

Aunado a esto, Puyo considera que la labor de escribir poesía lleva de manera intrínseca la bandera de la valentía.

“Todos los que escribimos poesía somos muy valientes porque abrir el corazón a otras personas en un mundo en el que somos víctimas de verdugos, exponer lo que uno lleva dentro lo vuelve vulnerable, por eso es que escribir poesía es como sacar el corazón con el riesgo de que la hostilidad humana lo maltrate”, concluyó el autor.

La religión de los suicidas es un libro publicado de manera independiente en colaboración con la editorial Circulo Rojo y puede ser conseguido a través de diferentes tiendas en línea en formato físico y digital.

