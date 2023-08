En redes sociales el nombre de Yahritza y su Esencia está siendo tendencia y no precisamente por su música. Hace algunos días la agrupación de regional mexicano, de origen estadounidense, ofreció una serie de entrevistas en la que compartió su experiencia en nuestro país.

Hubo una en particular en la que el grupo mencionó que no les gustaba la comida mexicana y que la CDMX era muy ruidosa, situación que ha provocado que en redes sociales “cancelen” a la agrupación.

Y es que en el tema de la comida, Armando Martínez, miembro de este proyecto mencionó que la comida de Washington es mejor y más picante.

“Pues a mí la neta, yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida de aquí, me gusta más de dónde venimos, la neta le da un sazón que sí pica y sabe bueno”, se escucha decir en la charla.

En cuanto a la Ciudad de México, Yahritza mencionó que es ruidosa ya que no la “dejan dormir”.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto cuando estoy durmiendo porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta aquí, está bonito”, declaró.

Finalmente Jairo agregó que él solo come pollo y nada de picante.

“Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.

Estas declaraciones han provocado que en redes sociales se lancen contra los tres integrantes pues recordemos que sus padres son de origen michoacano.

Pues fin a la carrera de @Yahritza_YSE que está sonando en todo México, pero si desprecian a mi país, ya no los volvemos a topar. Pregunten a Tiziano Ferro. Además se metieron con la comida y el picante jajaja #YahritzaIsOver pic.twitter.com/PStfKCeFDu — Luis🧘🏾‍♂️Saúl (@Zebulebe) August 2, 2023

Están funando a Yahritza y su Esencia… pic.twitter.com/PV1Dw0zS0i — Marcianosmx (@marcianos_mx) August 2, 2023

No lo sé, siento que yahritza y sus carnales solo dijeron estos comentarios de pura pinché broma nomas pa joder y ver qué decían. Porque si lo dicen en serio ya valió su carrera pic.twitter.com/gzp4e5hTTm — Moises (@Mowgli420) August 2, 2023

