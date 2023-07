A casi nueve años, madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon para exigir justicia… Cargando un sentimiento de soledad, después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) anunciara el término de sus labores en el caso.

“¿Qué pasó con nuestros hijos? Tal parece que nos quedamos solos. Eso sentimos cuando los expertos independientes dieron este informe”, señaló doña Joaquina García, madre de Martín Getsemaní Sánchez García, uno de los estudiantes víctima de desaparición forzada, durante la marcha que llevaron a cabo en la Ciudad de México para exigir justicia.

Lo anterior en referencia al sexto y último informe del GIEI, grupo de expertos independientes que en los últimos años se dedicó a realizar una investigación paralela a la de las autoridades mexicanas de este caso.

No obstante, el martes pasado el Grupo anunció que detendrá sus labores debido a que el Estado mexicano, en particular las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, les ha negado acceso a documentos que podrían resultar fundamentales para saber el destino de los estudiantes normalistas.

Bajo una lluvia persistente que no les causó ni el más mínimo titubeo, los familiares de los desaparecidos avanzaron sobre Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia, como parte de la Jornada de acción global por Ayotzinapa número 106.

A ocho años y 10 meses de la tragedia, el desazón por la noticia del GIEI fue palpable en las conocidas consignas que resonaron por las calles de la capital: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡26 de septiembre, no se olvida!”, “¡Fue el Estado!”.

Los rostros de los 43 desaparecidos encabezaron el contingente de la marcha, plasmados en lonas que sus madres, padres y familiares sostenían.

Pero lo que más resaltaba entre las decenas de personas fue la mega lona blanca que se alzaba en medio del contingente: “¡El Ejército lo sabe! Ayotzinapa resiste”.

Tras la parada obligatoria en el antimonumento que se erige cerca del Caballito en memoria de las víctimas, donde realizaron el pase de lista nombrando sin excepción a cada uno de ellos, los manifestantes arribaron al Hemiciclo a Juárez, donde la señora Joaquina externó su descontento:

“No pudieron, no se cumplen los mandatos que dan ellos (el Gobierno). ¿Por qué no se cumplen? Nosotros no sabemos qué es lo que esconde el Presidente, porque supuestamente el Presidente se comprometió con nosotros, él firmó un decreto, que él iba a llegar a la verdad. Que no se olvide el Presidente que en Iguala nos prometió llegar a la verdad”.

“Hoy, que se van los expertos independientes, queremos que ellos sigan todas las líneas que dejaron. Hay muchas investigaciones que no se dan, hay muchas aprehensiones que tampoco se dan. Nosotros no sabemos qué es lo que esconden, por qué no nos dicen la verdad, por qué no nos dicen qué pasó con nuestros hijos o dónde están, ¿cuál es el problema de ellos?”, continuó la madre de Martín Getsemaní.

Por su parte, la señora Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, señaló: “Tenemos que seguir pidiéndole al Presidente de la República que entreguen esos documentos, los expedientes que el grupo de expertos tiene conocimiento que existen, aunque se han negado a entregarlos, esos documentos… ahí está toda la información de lo que pasó aquel 26 y 27 de septiembre. Como madres, como padres, tenemos que seguir adelante”.

FRASE

“Que nos los entreguen como estén, pero los queremos. Éste caso no se va a quedar en la impunidad”

Joaquina García

Madre de desaparecido

Ejército, principal obstáculo del caso , acusan los padres

Por: Luis Valdes

El Ejército es el principal obstáculo para dar con la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acusaron los padres de los estudiantes.

Al fijar su postura sobre el sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que concluyó su labor esta semana y abandona el país, los familiares acusaron a las Fuerzas Armadas de entorpecer la investigación desde el inicio.

Emilio Navarrete, padre del estudiante José Ángel Navarrete, fijó la postura del colectivo sobre el actuar de los militares.

“Tenemos argumentos legales de que el Ejército está siendo el principal obstaculizador, al día de hoy y antes, por no poner documentación, niegan tenerlo (…) desde hace casi 9 años. Sabían lo que estaba pasando”, enfatizó.

A la par, Vidulfo Rosales, representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, detalló que el sexto informe presentado por el GIEI debe ser la ruta a seguir para continuar con la investigación de la desaparición de los jóvenes, ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre de 2004.

A su vez, el señor Mario González, padre del alumno César Manuel, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que los reciba lo más pronto posible para que le planteen que el Ejército entregue los documentos que el GIEI pidió para llegar a la verdad del caso.

“Creo que el Presidente está fallando a su palabra y eso es malo. Aparte, no lo merecemos como padres de familia por lo que hemos hecho y luchado, por lo que hemos sufrido y carecido. ¡Ya basta de tanta cerrazón!”.

LEG