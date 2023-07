La aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, Xóchitl Gálvez afirmó que ni el líder de FRENA, Gilberto Lozano, ni el presidente Andrés Manuel López Obrador, tienen algo que probar en su contra. Por su parte el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel utilizó sus redes sociales para acusar al primer mandatario por “pecar de soberbia”, luego de asegurar que Morena lleva la delantera.

Desde Hidalgo, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre su patrimonio, a lo que respondió que no tiene millones, “el presidente confunde” y no tiene nada qué ocultar.

“¡Qué casualidad!”,respondió Xóchitl Gálvez a la denuncia presentada por Gilberto Lozano, líder del movimiento FRENA, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por presuntos daños al patrimonio de la nación.

“Nunca me he robado un peso, qué casualidad que cinco años después de que salgo de delegada y levantó la mano me denuncian. ¡Qué casualidad! no le parece raro que el delegado Víctor Hugo Romo, que me sucedió y no me encontró nada en mi cuenta pública. No tengo una sola observación de la contraloría”, aseguró.

“Mi declaración patrimonial, lo que quieran, yo se las hago pública, yo les digo cuánto tengo, no tengo millones”, y aseguró que el haber recorrido todo el país y ser “gente del pueblo”, son las ventajas que tiene ante el resto de los aspirantes presidenciales.

Por su parte, Santiago Creel insistió en que haber mostrado encuestas que favorecen a Morena en la “Mañanera”, son acciones podrían causarle problemas con las autoridades electorales, como en otras ocasiones.

Le recomendó que para que en su último año de mandato, se enfoque en los problemas del país.

En diversas ocasiones Creel Miranda ha solicitado que el presidente de la República no intervenga en el proceso que ambos bandos políticos mantienen rumbo al 2024.

LEG