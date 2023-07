Junto a lo que le resta todavía al verano y el inminente final de julio, se acercan esos días de fin de mes en que nos asomamos a los estrenos de Netflix que vendrán agosto, el mes que sigue en el calendario.

Por supuesto, será posible que encuentres algo que te maraville, pues la variedad de estrenos es bastante considerable. Dejamos para ti fechas de estreno, nuevos (y viejos) contenidos y todo aquello que debas saber sobre cada cual.

Películas

Entre las recurrentes cintas y otros productos originales que estrena la plataforma, se encuentra Agente Stone (Heart of Stone, Tom Harper, 2023), la cinta protagonizada por Gal Gadot en la que interpreta a una agente de inteligencia que, por qué no, debe luchar por mantener la paz en el mundo. Más allá de los originales, encontramos que el vuelve Llámame por tu nombre (Call Me By Your Name, 2018), el éxito de Luca Guadagnino protagonizado por Timothée Chalamet y Armie Hammer basado en la novela homónima de André Aciman, pero esta vez con música del fantástico Sufjan Stevens. Se estrenan los días 11 y 1 de agosto, respectivamente.

Otros estrenos:

Las Tortugas Ninja (01/08/2023)

Resident Evil: Infierno (01/08/2023)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (11/08/2023)

Rocketman (15/08/2023)

El Rey Mono (18/08/2023)

¡No estás invitada a mi bar mitzvá! (25/08/2023)

La gran seducción (30/08/2023)

La serie de Los Juegos del Hambre ( The Hunger Games ): En llamas, Sinsajo (Pt. 1) y Sinsajo (Pt. 2) (31/08/2023)

Series

Vuelve Nick y Charlie con nuevas experiencias, dilemas, romances y un sinfín de situaciones emocionantes para la temporada 2 de Heartstopper que llega a las pantallas el próximo 3 de agosto. Y, si no fuera suficiente, ese mismo día llega la temporada 2 de El abogado del Lincoln con nuevos momentos del mexicano Manuel García-Rulfo en el papel de Mickey Haller que no te dejarán levantarte de tu asiento.

Otros estrenos:

Zombieverso (04/08/2023)

Con tacto especial (08/08/2023)

El Elegido (16/082023)

La chica enmascarada (18/08/2023)

The Walking Dead: Temporada 11 (20/08/2023)

¿Quién es Erin Carter? (24/08/2023)

El club de los lectores criminales (25/08/2023)

One Piece (31/08/2023)

Documentales

Algo que, aunque abunda dentro del catálogo de la plataforma, pasa desapercibido. Pero podemos suponer que en esta ocasión será la excepción, pues llega a la plataforma Depp vs. Heard, el resumen del juicio que estuvo en boca de todos, por fin, para ver todo aquello que en su momento quisimos ver. Se podrá ver a partir del 16 de agosto. Antes, para calmar las ansias con algo completamente opuesto, llega Intoxicación: La cruda verdad sobre nuestra comida el día 2 agosto.