Xbox Game Pass Core, el nuevo servicio para jugar en línea de Microsoft

La membresía que lanzó Microsoft en sus consolas para ofrecerle a sus usuarios la opción de jugar en línea, Xbox Live Gold, después de 21 años de servicio, se despide.

¡Pero, tranquilo! Este septiembre llega su reemplazo: XBox Game Pass Core y aquí te contamos los detalles de este nuevo pase.

¿Qué es?

Game Pass Core es la evolución de Xbox Live Gold. Te dará acceso a su red multijugador, una selección de más de 25 títulos y ofertas exclusivas para miembros.

Fecha de lanzamiento: 14 de septiembre de 2023

Let’s talk Xbox Live Gold! Specifically, how it’s changing on September 14:

⚙️ It’s getting a new name: Game Pass Core

🎮 A collection of high-quality games is coming your way

💛 If you’re already a Gold or Ultimate member, don't worry, you don't need to take any action

Find… pic.twitter.com/pFqSl7fJYD

— Xbox (@Xbox) July 17, 2023