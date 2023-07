Luego de confirmarse la muerte de la cantante Sinéad O’Connor, uno de sus clásicos musicales se volvió tendencia. Por supuesto hablamos de “Nothing Compares 2 U”, tema que la colocó en el radar musical en 1990 pero ¿sabías que el autor de este tema es Prince?

Pues en 1985 fue el año en el que este tema fue lanzado por primera vez como parte del álbum The Family del que Prince formó parte. Este track fue una canción más del LP y el tono de la canción sonaba más romántica y estaba dedicada a una persona que abandonó una relación.

Cinco años después, Sinéad O’Connor le daría un significado distinto. Esto debido a la muerte de su madre ocurrida en 1985 en un accidente.

Con un sonido más pop de la mano del productor Nellee Hopper es como se convirtió en el segundo sencillo de su álbum I Do Not Want What I Haven’t Got. El resto es historia; número 1 en distintos países y uno de sus temas más representativos que la colocaron en el ojo público.

Críticos musicales mencionaron que aunque el dolor de O’Connor era evidente el tema se convirtió en una power ballad que sigue sonando hoy en día. El videoclip fue grabado en París y en este muestra a Sinéad en un primer plano interpretando la canción y conforme avanza cambia su expresión.

¿Qué otros artistas interpretaron “Nothing Compares 2 U”?

Tras el éxito que tuvo Sinéad O’Connor con esta canción a lo largo de los años diversos artistas han lanzado sus propias versiones. Aretha Franklin, Chris Cornell, Miley Cyrus, Anna Of The North y el mismo Prince presentaron nuevas versiones de este clásico. ¿Con cuál te quedas?

LDAV