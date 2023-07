Al señalar que llegará el momento en que haga sus planteamientos en materia de seguridad, Xóchitl Gálvez adelantó que tiene los ovarios para enfrentar al presidente y al crimen organizado. “Lo que sí les puedo decir es que a esta mujer no le tiembla la mano, esta mujer tiene unos ovarios del tamaño del mundo para enfrentar al presidente y al crimen organizado”, declaró.

La aspirante a construir el Frente Amplio por México, reiteró que no necesita que ningún hombre la lleve de la mano porque ella es autónoma, y aclaró que “Fox no me hizo, me hice yo sola”.

Desde Puebla, Xóchitl Gálvez dijo que el tema del crimen organizado es muy peligroso y que este ya se apoderó de la extorsión a pequeños comerciantes, ante lo cual dijo que ella no tendrá una política de abrazos.

Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo preocupado por la campaña emprendida por sus adversarios de una posible agresión a Xóchitl Gálvez, situación que calificó como una “apología” para que se cometa un delito, ya sea en contra de un periodista o la aspirante a la candidatura presidencial de la Oposición.

“Hay un límite, porque lo que están haciendo es apología, para que se cometa un delito, eso no tiene ninguna justificación para nada, vamos a exponer mañana sobre este tema”, subrayó.

CREEL ASEGURA PEDIRÁ LICENCIA SI GANA PAN

El diputado Santiago Creel (PAN) dijo que si le dan seguridades de que la vicepresidenta de la mesa directiva por Acción Nacional asume la presidencia que él actualmente ostenta, incluso pide licencia como diputado.

“Yo estoy cumpliendo mis funciones, tengo ese deber, esa obligación ante las y los mexicanos, soy un representante popular y, por supuesto, que si quieren buscar por la vía de los votos destituirme (como presidente de la mesa directiva), adelante, si lo quieren hacer por la vía del acuerdo político y queda la vicepresidenta del PAN, y me dan seguridades de ello, con mucho gusto, les digo, no solamente a la Presidencia, pido licencia para la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Dijo que lo único que tienen que hacer quienes están interesados en que deje la presidencia de la Cámara baja es buscarlo “en vez de hacer estas tonterías ante la Fiscalía y estos ridículos ante la Contraloría de la Cámara” de estarlo denunciando.

“Yo creo que en diez minutos si me dicen que sí, no me tardo más de diez minutos en hacer, la puedo hacer inclusive a mano, la firmo y la presento inmediatamente ante la Comisión Permanente, punto”, retó Creel.

Enfatizó que de su parte no habría discusión, pues lo único que sí quiere es que hasta el último día que le toque el PAN la presidencia de la Cámara de Diputados, la tenga.

La aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez asegura ser una mujer que no necesita ningún hombre que la lleve de la Mano. Santiago Creel Miranda afirma que si gana el PAN, pide licencia como diputado.

