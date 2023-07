Seguramente tu primer pensamiento al entrar a un elevador es ¿y si se cae? No te culpo, es como una sensación de estar en un vacío y es inevitable pensar en el peor de los escenarios.

Encontrarse en un elevador en caída libre no es común, le pasa a una persona de cada 10 millones. Esperemos que nunca nos pase, pero no está de más saber cómo podríamos reaccionar.

Lo primero que nos viene a la mente es ¡brincar!, pero te sugerimos que no lo hagas, bueno en realidad no creemos que tengas tiempo. Al estar en caída libre no tendrás más que segundos para reaccionar y es poco probable que puedas hacerlo en el momento indicado.

Esto debido a que la aceleración gravitacional en la que se encuentran tú y el elevador multiplicará tu peso y serás más pesado de lo normal. No tendrás tanto control de tu cuerpo como lo imaginas.

Ahora sí, ¿qué podrías hacer para salir vivo?

La mejor estrategia es acostarse contra el suelo del ascensor. Esta posición distribuye la fuerza del impacto en todo tu cuerpo. ¡No olvides cubrir tu cabeza! Con ayuda de tus manos dale un soporte a tu cabeza y evita que reciba un golpe que pueda provocar daños severos.

Como lo comentamos más arriba, no es tan sencillo controlar nuestro cuerpo pues no sentiremos nuestro propio peso y tendremos que encontrar una forma para tirar hacia abajo y mantenernos bien pegados para no rebotar. Aún así es la mejor opción.

Que un ascensor tenga una falla de esta magnitud es casi imposible. Si el sistema está bien diseñado se basa en una ballesta/ amortiguador flexible. Frena la caída de la cabina del ascensor cuando se cortan los cables de acero que tiran de ella.

Los ascensores modernos cuentan con muchas medidas de seguridad como múltiples cables y frenos electromagnéticos.

La precaución será tu mejor aliado, asegúrate de que en el lugar que haces uso constante de un elevador le den el mantenimiento adecuado de acuerdo a la normatividad. Esto evitará fallos que puedan ocasionar una tragedia.

La posibilidad, por más mínima que sea, existe, pero ya te compartimos un dato que te podrá ayudar si te encuentras en esta situación. Bueno, si no quieres exponerte, las escaleras serán tu mejor opción.

AG