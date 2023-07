El piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, buscará remontar lugares este domingo 23 de julio durante la carrera del Gran Premio de Hungría.

Así lo hizo saber a través de sus redes sociales, en donde destacó que la carrera de mañana estará reñida.

Además, confía en las prueba que hizo con los compuestos de los neumáticos durante este sábado 22 de julio en la clasificatoria.

“Mañana será una batalla reñida! Aprendimos mucho de los compuestos de los neumáticos para la degradación de mañana. Esperando con ansias una buena carrera”, declaró.

Tomorrow will be a tight battle! We learned a lot from the tire compounds for tomorrow’s degradation. Looking forwards to a good race!

Mañana será una batalla reñida! Aprendimos mucho de los compuestos de los neumáticos para la degradación de mañana. Esperando con ansias una… pic.twitter.com/uzD6BYbH0R

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 22, 2023