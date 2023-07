“Prefiero que todos me vean sufriendo de una a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel”, dijo el futbolista a su esposa por medio de un audio.

Williams Alexander “T”, futbolista de 24 años jugó un partido de carácter amateur el pasado fin de semana en el duelo entre La Cortada y El Rejunte, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

En este duelo Williams (jugador de La Cortada) derribó a Cristian Ariel Paniagua -árbitro central del juego- y luego lo pateó en la cabeza dejando al silbante inconsciente.

Este hecho quedó registrado en redes sociales y rápidamente el clip se viralizó hasta que las autoridades identificaron a Alexander como el presunto agresor del colegiado.

Cuerpos de emergencia trasladaron a Ariel Paniagua a un hospital del suburbio de Avellaneda para recibir atención médica ya que su estado de salud era delicado.

Derivado de esto, la Fiscalía argentina acusó al futbolista Williams por el presunto delito de “tentativa de homicidio agravado por alevosía”.

Por esta imputación Alexander recibiría una condena de 10 a 15 años de prisión si se le hallaba culpable.

Sin embargo, se reportó que el presunto agresor fue hallado muerto con un herida de bala en la sien, su cadáver quedó en los terrenos aledaños a la estación del ferrocarril.

Ahora, por este hecho la justicia bonaerense investiga el hecho como presunto suicidio.

Tras este suceso, Agustina -ahora viuda de Alexander- indicó en entrevista para el canal local Crónica, que su esposo se quitó la vida y habría dejado un audio indicando que atentaría contra su vida.

“En el audio que me manda despidiéndose me dijo ‘cuida de nuestros hijos’ y ‘yo prefiero que sufran todos de una (su muerte) a que me vean sufriendo todos los días en la cárcel”.

El occiso tenía dos hijos; uno de dos años y el otro de siete meses de edad.

Horas antes de que hallaran el cuerpo de Williams el pasado lunes, él dio una entrevista para el Canal 9 de Buenos Aires en donde pidió perdón por su acción y trató de justificar el hecho:

“La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacía el referí (…). La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos (faltas a favor de los rivales del partido)”.

