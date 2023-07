Al señalar que su empresa fue constituida hace 31 años y fue exitosa antes de que ella incursionara en la política, la senadora y aspirante presidencial, Xóchitl Gálvez, retó al presidente, Andrés Manuel López Obrador a demandarla si es que tiene alguna prueba en su contra de corrupción.

“Mi empresa es exitosa antes que yo llegara a la política, ok. No hay un caso de denuncia como funcionaria pública hacia mi persona ni como funcionario federal ni como jefa delegacional ni como senadora de la República, no hay. Si él tiene alguna prueba de que yo he hecho algo indebido que me denuncie, que las presente, que presente la denuncia”, declaró en entrevista.

Reiteró que no tiene una sola observación de la contraloría de la Ciudad de México a su gestión como delegada, y acusó que el primer mandatario “cree que basta tirar lodo para descalificar una persona, se topó con pared, esta mujer es una mujer honesta y trabajadora”.

Dijo que si al presidente le sorprende que de vender gelatinas se convirtió en una empresaria, “pues eso es lo que yo quiero que pase con los mexicanos, que más jóvenes se conviertan en empresarios, que más jóvenes estudien ingeniería, que más mujeres salgan adelante para que no las golpee su marido, para que puedan ser independientes, yo eso es lo que quiero”, señaló.