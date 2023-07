Tras las numerosas declaraciones que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha realizado contra la senadora y aspirante panista a la candidatura de oposición, Xóchitl Gálvez, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, respaldó a su compañera de partido y aseguró que será quien gane la candidatura.

“Lo que está haciendo no tiene nombre, la persecución que está intentando hacer contra Xóchitl, usando toda la fuerza y todas las instituciones del Estado, información del SAT, que no que no tendría por qué ser usada, es decir, vulnerando la Ley, vulnerando el Estado de Derecho, vulnerando todas las normas. Y además, la verdad es que es un autoritario brutal, que no quiere que haya democracia”.

Así se refirió Limón a los recientes y numerosos comentarios que el mandatario nacional ha lanzado desde sus conferencias matutinas en Palacio Nacional a la senadora Xóchitl Gálvez.

No obstante, la alcaldesa aseguró que eso no hará mella en Gálvez:

“Como bien dijo Xóchitl, se topó con pared, porque Xóchitl no tiene cola que le pisen, Xóchitl no tiene un solo escándalo, no le va a encontrar nada y si cree que con eso la amedrenta, se equivoca, al contrario, con eso la empodera, Xóchitl es y siempre ha sido una mujer entrona, una mujer valiente, una mujer echada para adelante y con eso la empodera más, si cree que se va a echar para atrás, está muy equivocado, eso quiere decir que no la conoce”.

Asimismo, afirmó que está segura de que “Xóchitl va a ser nuestra candidata y, sin duda alguna, la mejor candidata y les vamos a ganar a todas sus corcholatas”.

Por otro lado, en cuanto a las opciones que el Partido Acción Nacional tiene para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, declaró:

“La verdad es que en la Ciudad de México tenemos muy buenas opciones: está Santiago Taboada, también, pues yo he levantado la mano, está Kenia, está Adrián Ruvalcaba, está Víctor Hugo Lobo, y yo estoy segura que nos vamos a saber poner de acuerdo y vamos a tener una muy buena opción para la ciudad todos juntos, todos unidos”.

Añadió que las alcaldías que el partido blanquiazul gobierna son las que están mejor evaluadas.

“Somos los mejores calificados, por la manera en que trabajamos y vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir demostrando que sí hay de otra”.

Limón aprovechó para apuntar que espera ser ella quien se dispute el cargo, “pero lo más importante es, lo digo en serio, y es lo que yo más espero, ir unidos, ir juntos y dar la batalla juntos, que yo estoy segura que la vamos a poder dar”.

La funcionaria subrayó que las y los capitalinos están hartos de la administración del partido Morena, pues es donde se han presentado los mayores accidentes en el transporte público, además de que no han resuelto de manera satisfactoria los problemas de abasto de agua.

