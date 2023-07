El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de querer silenciarlo con la resolución que emitió la Comisión de Quejas del instituto que ordenó al mandatario abstenerse de emitir expresiones en contra de los aspirantes al 2024.

Te podría interesar: Clínica en Tlajomulco beneficiará a 2.5 millones del ISSSTE

“Me quieren silenciar, no quieren que yo hable, ¿y donde queda la libertad, la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir?

“¿Qué no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión, me da tiempo, antes de que me vayan a cepillar”, dijo el mandatario en su conferencia matutina que este viernes realiza en La Paz, Baja California Sur.

Instó a que el empresario Claudio X. González se apure con la investigación de los contratos de las empresas de Xóchitl Gálvez “su protegida, que siendo funcionaria sus empresas recibieron contratos para obras”.

López Obrador mencionó que sino quieren que hable de la oposición, entonces que ellos no hablen de él.

“Porque si van a estar hablando de mí, yo voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no vaya a contestar. Prohíben todo, no quieren que aparezca el amlito, no quieren nada”, reclamó el mandatario.

Te podría interesar: SCJN abre puerta para la reactivación del Inai

Insistió en que llegó a la Presidencia de la República para encabezar un movimiento de transformación, “y como es público y notorio nosotros llegamos para limpiar de corrupción a México, para eso llegamos, no fue una ocurrencia, luchamos por años para llevar a cabo una transformación del país”.

CSAS