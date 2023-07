Ante las acusaciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre el beneficio que tuvieron las empresas de la senadora, Xóchitl Gálvez, durante el gobierno de Vicente Fox, la aspirante presidencial, dijo que sus empresas también tienen contratos con el aeropuerto de Santa Lucía y con Banobras.

“El actual gobierno me ha contratado servicios porque mi empresa es una empresa profesional, es una empresa seria, es una empresa que está registrada para suministrar, tengo contratos con Banobras por ejemplo, de mantenimiento, tengo contratos con el aeropuerto de Santa Lucía”, declaró en conferencia de prensa en Saltillo, Coahuila.

Dijo que los empresarios venden, “no robamos, damos servicios. O sea, no deben de extrañarse que una empresa tenga contratos, de lo que se deben de extrañar es que haya sobres amarillos eso sí es lo que debe de evitarse”, declaró.

Reiteró que una de sus empresas de mantenimiento que está dada de alta desde 1998 , tuvo contratos por 67 mil y por 123 mil pesos en el gobierno de Vicente Fox, “todos son absolutamente legales, ninguno se dio a la institución en la que yo trabajé que fue la Comisión de Pueblos Indígenas, hay algunos contratos en 2006 y ninguno supera los 300 mil pesos”, señaló.

Incluso dijo que hará públicos dichos contratos con los distintos gobiernos, “yo no me robé el dinero, yo no cobro en sobres amarillos como sus hermanos, yo cobro en transferencias electrónicas, entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más quiero decirle que mi empresa es tan seria tan profesional que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía o sea, acaso no lo sabe”, refiró.

