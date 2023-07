Este mercado de transferencias para Cruz Azul fue bastante histórico, no por los jugadores que llegaron al club, sino por los nombres que dejaban a la institución. Jugadores como Rafael Baca, Julio Cesar ‘El Cata’ Domínguez y sobre todo José de Jesús Corona dejaban al club.

El caso más particular fue el de Corona, capitán del equipo y que a pesar de que era criticado por algunos errores que tuvo en el torneo, no era repudiado y abucheado como con los otros dos, a un par de semanas de haber cerrado su llegada a Xolos, ‘Chuy’ habló de su salida de la máquina.

“Hubo diferentes puntos de vista de algunos personajes en la directiva que se respetan, pero a mí sí me hubiera gustado en su momento que hubieran sido más frontales, eso es lo único. De ahí es más, yo respeto cómo ven el futbol y cómo lo analizan, las proyecciones que tienen, lo que quieren para la institución se respeta, pero si me hubiera gustado que en su momento se me hubiera hablado con la verdad, que hubieran sido más frontales y nada más, es lo único”, expresó Jesús Corona en entrevista con ESPN.

El exguardameta de la selección mexicana y multicampeón con los cementeros aceptó que le hubiera gustado retirarse con la camiseta de Cruz Azul o en su defecto, que lo despidieran en un juego oficial, tal y como sucedió en 2019 en la despedida de Óscar ‘Conejo’ Pérez.

En su momento, se hablaba de que Corona había aceptado la propuesta dada por la directiva para que pudieran extender su vínculo con la institución, una de las peticiones que había era una reducción salarial, pero un repentino cambio de planes tiró la negociación y terminó provocando su salida del club.

“Sí, tuve la oportunidad de hablar con él, realmente él (Víctor Velázquez) era una de las personas que quería que me quedara, lo cual le agradezco también, no se dieron las circunstancias, no se dieron las formas para poderme quedar y ni hablar, también uno debe ser consciente y entender que uno debe de estar donde lo quieren”.

“Obviamente, había personas que ya no me querían en el club, eso es claro y eso es obvio y ni hablar, se les agradece también a todas esas personas, se les desea lo mejor y me quieren aquí, me quisieron aquí en Tijuana, por lo cual estoy agradecidísimo de que se me haya brindado esa oportunidad y ahora estoy disfrutándolo”, señaló el actual portero de Xolos.

Pese a no poder cerrar su renovación, Jesús Corona aceptó que no le tiene ningún rencor al equipo y se dice agradecido con todo lo vivido durante esos 14 años que estuvo en la institución.

Con Cruz Azul, el ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres, levantó dos Copas MX, una Liga Mx, una Concachampions, una Supercopa Mx, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga Mx y una Leagues Cup.

MC