El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que la compra de la marca Mexicana de Aviación, que dará nombre a la nueva línea aérea pública administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, misma que iniciará operaciones el 1° de diciembre. El mandatario informó que el Gobierno de México también adquirió instalaciones gracias a que la semana pasada se resolvieron las controversias y los trabajadores de dicha empresa llegaron a un consenso respecto a la venta de la marca y bienes. Se logró que un juez desechara los recursos que presentaron abogados y algunos trabajadores en contra de la posibilidad de que los representantes legales del sindicato vendieran algunos bienes y la marca de Mexicana de Aviación, entonces ya se resolvió. Faltan otros trámites, pero estamos contentos y yo creo que también los trabajadores. Indicó que seis mil trabajadores de mexicana recibirán en conjunto alrededor de mil millones de pesos correspondientes al avalúo. Les va a tocar a algunos 60, 80 hasta 100 mil pesos. Esto va a ser una recompensa a lo mucho que han padecido, sufrido desde que, en los tiempos del neoliberalismo, desde que Vicente Fox tomó la decisión de entregarle, casi regalarle Mexicana de Aviación a uno de sus allegados, que luego la quebró y quedó sin responsabilidad; hubo impunidad. Ahora estos trabajadores van a tener aunque sea una pequeña porción de lo que por justicia les corresponde y estoy muy contento porque, además, ya con la marca, la nueva línea aérea va a lucir más porque estamos hablando de Mexicana de Aviación, es un símbolo, un emblema. Mencionó que en breve concluirán trámites pendientes en juzgados a fin de iniciar las operaciones con apego a la ley. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1° de septiembre dará en Campeche el quinto informe de gobierno. Al terminar el evento, nos vamos a subir al Tren Maya. No para inaugurarlo; nos vamos a subir en la estación de Campeche porque coincide que es viernes. Es el fin de semana de la supervisión que hago cada 15 días. Entonces, nos vamos a subir al tren en Campeche, a la estación en Campeche y vamos a bajar en Teya, en Mérida. Es el primer recorrido, pero de supervisión.

DIPUTADO IGNACIO MIER; PORFIRIO MUÑOZ LEDO: UNO DE LOS MÁS BRILLANTES, LÚCIDOS Y AUDACES ESTRATEGAS DE LA HISTORIA POLÍTICA DE MÉXICO

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, señalo que en la odisea mexicana por la democracia, Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los más brillantes, lúcidos y audaces estrategas de la historia política de México, El presidente de la Jucopo, expresó que es un día triste para el Congreso mexicano. Nos reunimos para rendir homenaje y reconocimiento a Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, y llevar una ceremonia republicana para uno de los más destacados parlamentarios del país de los últimos 50 años. Hizo mención de su trayectoria pública como político, legislador, secretario de Estado, líder partidario y parlamentario, intelectual, diplomático, hijo, padre, amigo, esposo, pero sobre todo del hombre de Estado, demócrata, estadista y patriota. Hombre de Estado y visionario del México del siglo XXI, impulsor de la transición a la democracia, la reforma política y la consolidación de las instituciones del Estado mexicano. Ignacio Mier añadió que, en la transición a la democracia, Porfirio Muñoz Ledo fue uno de los más brillantes, lucidos y audaces estrategas de la historia política de México. Con sus ideas fue posible la revolución sin armas de 1988. Fue un auténtico líder parlamentario y presidente de la Mesa Directiva en momentos claves para la democracia mexicana.

SANTIAGO CREEL MIRANDA; CÁMARA DE DIPUTADOS REALIZÓ HOMENAJE LUCTUOSO A PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, en el homenaje luctuoso que le rindió la Cámara de Diputados a Porfirio Muñoz Ledo, afirmó que el legado más importante que deja Porfirio Muñoz Ledo a la República y al pueblo de México es el impulso que le imprimió a la transición democrática y a la construcción de sus instituciones. Santiago Creel Miranda, En nombre de las y los diputados de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, Creel Miranda expresó a los familiares y amigos presentes en el Pleno su más sentido pésame por el fallecimiento del insigne mexicano, quien fuera un hombre de Estado y un adelantado a su tiempo. Se va el hombre, el ser humano, pero permanecen sus obras y su legado: múltiples instituciones, reformas legislativas, acciones, decisiones políticas y logros que obtuvo para apuntalar, para afianzar nuestra República. Porfirio Muñoz Ledo, fue un líder determinante, que, con arrojo y convicción, fue parte del tránsito de un sistema político antiguo a uno nuevo, abierto y democrático. La transición no se puede explicar sin la participación de Porfirio Muñoz Ledo.

FRENTE AMPLIO POR MEXICO; SOLO 13 ASPIRANTES DE 33 PASAN A LA SIGUIENTE RONDA

El Comité Organizador del Frente Amplio por México informó que recibieron documentación de 33 personas interesadas, tanto de partidos políticos como ciudadanos, para convertirse en responsable del FAM y futuro candidato o candidata a la Presidencia en 2024. De acuerdo con los lineamientos, se aceptó solo el registro de 13 de quienes cumplen con los requisitos. Teresa González, del Comité Organizador, presentó a las 13 personas acreditadas como aspirantes a responsables del Frente Amplio por México. Este ejercicio renueva los ánimos y compromisos democráticos en nuestro país, dijo previo a anunciar el listado. Estas son las personas que acreditaron su registro y pasan a la siguiente fase: Silvano Aureoles Conejo. Santiago Creel Miranda. Enrique Octavio de la Madrid Cordero. José Jaime Enríquez Félix. Xóchitl Gálvez Ruiz. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ignacio Loyola Vera. Miguel Mancera Espinosa. Beatriz Paredes Rangel. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Gabriel Ricardo Quadri de la Torre. Israel Rivas Bastidas. Sergio I. Torres Bravo. A partir de este miércoles 12 de julio, podrán comenzar a recolectar las 150 mil firmas que se requieren. Los aspirantes del Frente Amplio por México firmaron una carta en donde se comprometen a no usar recursos públicos. Cuando el INE apruebe el convenio del frente en los próximos días, dado que cumple todo para no ser rechazado, podrá fiscalizar los recursos que usen los aspirantes. Este proceso interno, se financiará con dinero de los partidos. El diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro, señaló que confían en que el INE apruebe en los próximos días la creación del frente, el cual fue registrado el pasado domingo. Los dirigentes de los tres partidos del Frente Amplio por México solicitaron al Instituto Nacional Electoral el registro de este bloque rumbo al 2024. Marko Cortés, del PAN; Alejandro Moreno Cárdenas, del PRI, Jesús Zambrano, del PRD, afirmaron que con sólo el anuncio de la conformación del FAM ya lograron darle la vuelta a la dinámica política y cambiar la conversación, hasta entonces antes centrada en las corcholatas morenistas.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; SE DIJO ENTUSIASMADO POR SEGUIR VISITANDO ALGUNOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y DE HABLAR CON LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

El senador del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, una vez que el Frente Amplio por México dio por terminado el registro de los aspirantes a la candidatura presidencial de este movimiento, Miguel Ángel Mancera, señaló que fue un proceso el cual se realizó de la mano de muchas personas quienes habían alzado la mano para participar en este proceso interno, aunque también han desistido de continuar. La gran mayoría no se ha bajado del proyecto; continúan con diferentes tareas y manifestaciones de apoyo hacia el proyecto. Comentó que quienes continúan inscritos, hombres y mujeres, continúan animados seguir participando, ya que no es la primera vez que entran a una contienda y a una convocatoria de esta magnitud, y se dijo entusiasmado por seguir visitando algunos estado de la República mexicana, de hablar con los residentes en el extranjero, el cual, estarán conversando más adelante con ellos. Comentó que llevarán un eje temático que es el que está llevando a cabo un frente que es un gobierno de coalición, lo que significa que su alcance es que no se decida por una sola persona, terminar con un presidencialismo duro, rígido como el que tiene México y llevar a cabo un ejercicio coordinado con el legislativo, concretamente con el Senado como lo marca la Constitución. El aspirante a la presidencia 2024 confesó que el método elegido por los líderes de los tres partidos no es sencillo, ya que es un diseño que no se había visto antes, ya que tiene un primer derrotero ya que se tienen que reunir 150 mil firmas en al menos 17 entidades de la federación con un mínimo de mil y máximo de 20 mil. No es sencillo, pero el reto está planteado y los que aceptaron participar sabemos que esas son las reglas sumado a lo que viene. Destacó que se pueda lograr la participación de la sociedad civil con esta convocatoria que se está realizando, despertar el interés y romper con el escepticismo o abstencionismo, que son actitudes que dañan el país.

CLAUDIA SHEINBAUM; SERÁ APOYADA POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA SUMA EN NUEVO LEÓN

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, será apoyada por Abel Guerra Garza, quien tomó posesión como coordinador de la organización ciudadana SUMA en Nuevo León, cuyo propósito es apoyar a Claudia Sheinbaum Pardo, con miras a lograr la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, como paso previo para la nominación a la candidatura presidencial por Morena. SUMA es un organismo de autogestión, donde cada simpatizante aportará tiempo y recursos para promover a Claudia Sheinbaum, para que sea quien de continuidad a la 4T. Ante más 300 personas que atendieron la convocatoria a participar, simpatizantes de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial morenista, instalaron el capítulo Nuevo León de SUMA, agrupación para promover a su abanderada. SUMA es un grupo integrado por líderes sociales, comunicadores, jóvenes, académicos, mujeres y más con el objetivo de crear una estructura que lleve a cada rincón el mensaje de Claudia Sheinbaum. Además, buscan generar un documento para dar sustento al siguiente capítulo de la 4T, que sin duda Claudia Sheinbaum llevará adelante, por su vocación científica y política, amalgama que garantiza éxito.

MARCELO EBRARD PRESENTA SU PROPUESTA DE SEGURIDAD: “VAMOS A DISFRUTAR EL MÉXICO MÁS SEGURO DE LA HISTORIA”

El ex canciller Marcelo Ebrard, dio a conocer algunos de los puntos que presentó como parte del plan Ángel, la columna vertebral de su proyecto de Seguridad, que apuesta por dar protagonismo a la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia. Cámaras de reconocimiento facial, drones para perseguir delincuentes y bases de datos con inteligencia artificial. Vamos a disfrutar el México más seguro de la historia. En un acto a mitad de camino entre mitin partidista y charla de TED en el Auditorio Blackberry de Ciudad de México, Ebrard desempolvó su experiencia como antiguo jefe de la Policía de la capital durante el Gobierno de López Obrador, para desgranar su estrategia contra el crimen organizado y los delitos de alto impacto, en caso de llegar a la silla presidencial. La principal preocupación que tiene nuestro pueblo es la inseguridad. Queremos tranquilidad y vivir en un país en el que tengamos protección. Ebrard comentó que el plan Ángel parte de las experiencias que ha podido recoger en otros países e hizo alusión en varias ocasiones a herramientas tecnológicas y de inteligencia que se aplican en Estados Unidos. El proyecto consta de ocho puntos para fortalecer las tareas de seguridad pública que ya desempeña la Guardia Nacional, creada hace cuatro años y medio, en los primeros meses de la Presidencia de López Obrador. El ex canciller aseguró que estas propuestas permitirá que la eficacia de las autoridades contra los criminales se multiplique por diez o, incluso, por 100, aunque no explicó en qué se basaba su cálculo. Ebrard aseguró, que ya es posible utilizar identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma para identificar el origen de los delitos y que esa herramienta ya está presente en Estados Unidos. También mejorará los equipos para detectar la presencia de armas en personas y en vehículos. Ebrard ha delineado otras propuestas de campaña, como duplicar la tasa de crecimiento del país para llegar a un promedio anual del 4,5%; la creación de una Secretaría de la Cuarta Transformación y una cartera separada para Pesca, y aspirar a tener el mejor sistema de salud del continente.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: RECOMIENDA A LA GOBERNADORA DE COLIMA PRESENTAR LAS DENUNCIAS

El ex secretario de Gobernación y aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López, advirtió que los gobiernos de Morena no pueden ser cómplices de nadie. Por lo que convoco a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, su compañera de partido, a amarrarse el pantalón y presentar las denuncias correspondientes, contra autoridades anteriores, porque no se vale que hayan saqueado impunemente al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (Ipecol). Esto fue expresado luego de que recibió los reclamos de integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), quienes le reprocharon que el año pasado en su papel de secretario de Gobernación no regresó a Colima a impulsar el rescate financiero del Ipecol, como se había comprometido en una visita. A mí no me ocupa ni me preocupa el asunto del Ipecol, claro que yo los atendía como funcionario público y titular de Secretaría de Gobernación, pero es un asunto puramente estatal, y para que haya rescate financiero tiene que pagar el culpable. Adán Augusto López comentó: Nosotros no vamos a alimentar a los opositores, porque miren, se los digo con toda franqueza: ustedes la eligieron. Pero tiene que asumir la gobernadora su compromiso y ella no puede fallarles a los colimenses; ya habrá tiempo para que la historia la juzgue, pero entre tanto nosotros elevemos la mira: ya no es el presente, hay que ir juntos a construir el futuro de una mejor Colima, eso es lo que importa. López Hernández además del tema del Ipecol destacó los beneficios de la Cuarta Transformación para el país, sobre todo los programas sociales impulsados por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo haber aprendido todo lo que sabe de política. Señaló que aún quedan manzanas podridas e indicó que el próximo año será renovada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hoy el Poder Judicial está absolutamente podrido: los jueces, los magistrados de todo tipo, los ministros, quienes son como los mercaderes del templo.

RICARDO MONREAL; ASEVERÓ QUE TRABAJÓ Y TRABAJARÁ MANO A MANO CON EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, tuvo tres eventos como parte del día 22 de actividades del morenista previo a la realización de la encuesta de Morena para definir al coordinador Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación. En Nativitas, Tlaxcala, Ricardo Monreal, aseveró que trabajó y trabajará mano a mano con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para luchar porque se mantenga el desarrollo del país, pero lo hará sin espectaculares y sin excesos de publicidad. Comentó que seguirá la lucha para obtener el puesto y que las encuestas lo favorezcan por lo que realizará el trabajo a pie y con el desarrollo de asambleas informativas en distintos puntos del país para conocer de primera mano los problemas de cada zona. Agregó que ha mantenido más de 25 años de carrera política y siempre lo ha hecho con trabajo directo con la población, lo que estamos haciendo es romper el molde, porque siempre a los campesinos no decían que no podíamos aspirar a más puestos. Manifestó que cuenta con la experiencia necesaria para poder mantener el Estado de Derecho y por eso me interesa que se forme a los jóvenes y se les inculquen valores y principios para que no se alejen de la verdad y sigan sirviendo a la gente. Agregó que se crearán estrategias para garantizar que todos los sectores puedan trabajar de forma conjunta con el campo, la industria y se logre que haya seguridad en todo el territorio del país. Manifestó que la seguridad pública es un reclamo, por lo que no se pueden admitir amenazas ni manifestaciones y es una de las tareas que llevará a cabo para que se logre la armonía social. Ricardo Monreal aseguró que es el más preparado de los aspirantes para coordinar los trabajos de defensa de la Cuarta Transformación por encima de cualquiera de los otros, por lo que es el perfil idóneo para obtener la candidatura a la Presidencia de la República. Señaló que mantiene una relación cordial con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, pero sus trabajos tienen otra forma de llevarse a cabo, pues no piensa excederse en gastos. Yo no tengo ninguna sola barda en el territorio del país, porque es un gasto oneroso y no se garantiza la equidad entre los que están interesados en el puesto, porque ahora se ha tomado la costumbre de promoverse con ediciones de revistas.

GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA; CRITICA A LOS ASPIRANTES DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO.

El diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, de gira por Comitán, en Chiapas, criticó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, por no separarse del cargo, para seguir adelante con sus aspiraciones electorales. Estuvo en una sesión en la Cámara de Diputados rindiéndole homenaje a Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la Cámara, y quiere ser candidato de la derecha, pues que pida licencia a la Cámara y que renuncie a la presidencia de la Mesa Directiva, porque ahí representa a toda la pluralidad del país y no a los paniaguados a los que quiere representar. Fernández Noroña afirmó que los señalados y otros aspirantes de la oposición no tienen vergüenza y les lanzó una serie de calificativos como traidores, racistas clasistas, pandilla de corruptos y miserables. Retomó palabras y señalamientos del Presidente López Obrador contra los contendientes de la oposición y en general contra sus partidos políticos, al recalcar que en el Legislativo rechazaron la inclusión de programas sociales en la Constitución. Como parte de su gira por Chiapas, Noroña tendrá otra asamblea informativa, dos rondas de venta y obsequios de libros en su “Noroñabus”.

DANTE DELGADO; SOLO HAY DIFERENTES OPINIONES EN MC, DESCARTÓ CONFRONTACIONES POR APOYO A XÓCHITL GÁLVEZ

El dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, negó que dentro de su partido hubiera división por las distintas opiniones sobre si debería apoyar a Xóchitl Gálvez o formar parte de la coalición Va por México. Durante el evento de la plataforma Mexicolectivo en donde acudieron numerosos políticos para conocer la agenda para el país en donde también participó Xóchitl Gálvez a través de un video. Delgado señalo sobre la situación que enfrenta su partido al haber diferencias en los posicionamientos con respecto a una alianza opositora. Dijo: No hay división, son puntos de vista diferentes. Y descartó que el proceso del Frente Amplio por México fuera democrático, razón por la que no se han unido, ya que es una simulación. Si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar y no se ha dado, entonces parte de la simulación y de las viejas prácticas. Añadió que se trataba de una simulación lo que estaban haciendo desde la coalición cuando en realidad se debía hablar de cara a las personas: Es eso: simular ante la sociedad, yo creo que lo más importante es hablar de cara a las personas. Delgado Rannauro reiteró su posición en contra de que se haga una alianza con los partidos PRI-PAN-PRD especialmente después de que voces al interior del MC abrieran la posibilidad. Fue Clemente Castañeda quien abrió la posibilidad de una alianza en caso de que quedara Xóchitl Gálvez al ser una opción diferente de la coalición.

SILVANO AUREOLES: VOY A JUNTAR 200 MIL FIRMAS

Tuvimos la oportunidad de conversar en nuestro espacio de radio en la Noticias con el “Dr. Héctor Muñoz con Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y aspirante a la candidatura del Frente por México. Silvano Aureoles le pide a Xóchitl Gálvez y a Santiago Creel que pidan licencia: no se ve bien y no hay congruencia. Asimismo Silvano Aureoles, calificó como innovador el método ideado por las dirigencias del PAN-PRI y PRD para elegir a su abanderado. Silvano confió en que quien resulte ganador del proceso será competitivo frente a Morena, por el respaldo ciudadano. Aureoles detalló los pasos a seguir luego del registro y en este sentido, recordó que, a partir del miércoles, comenzará la recolección de 150 mil firmas, aunque él espera recaudar por lo menos 200 mil, a pesar de que reconoció que para lograrlo se requiere estructura. Después, el 5 de agosto se validarán. El 10 de agosto, dijo, se llevará a cabo el primer gran foro, donde aspirantes presentarán su visión de México. Participarán sólo quienes hayan cumplido el requisito de las 150 mil firmas. El primer sondeo de opinión será del 11 al 16 de agosto, en el que quedarán los tres aspirantes mejor posicionados. Los finalistas participarán en cinco foros que serán realizados en Tijuana, el 17 agosto; Monterrey, el 19 agosto; León, el 22 agosto; Guadalajara, el 24 agosto; y Mérida, el 26 agosto. Del 17 al 30 de agosto implementarán el segundo estudio de opinión y finalmente, el 3 de septiembre se realizará “la consulta” y se dará a conocer al abanderado. Por lo pronto, Silvano Aureoles está muy optimista y confiado en avanzar en el proceso y convertirse en el próximo presidente. Destacó que la unión del PRI-PAN y PRD con la sociedad civil hace muy posible que la Alianza obtenga el triunfo el próximo 2 junio del 2024. También destacó la importancia que tendrán los gobiernos de coalición. El ex senador afirmó que él proviene de la “verdadera izquierda” y detalló que junto a Porfirio Muñoz Ledo, es fundador del PRD. Silvano Aureoles hizo un llamado a los perredistas han emigrado a otros partidos a que se sumen a la Alianza. Respecto a lo que pasará con Movimiento Ciudadano, Silvano opinó que aún no se puede descartar, pero consideró que ese partido está metido en un problema tras las declaraciones de Enrique Alfaro. Mencionó que no debe aislarse, pues corre el riesgo de perder el registro y pareciera que le hace el juego a Morena.

JOE BIDEN; EN LONDRES TOCA EL TEMA DE UCRANIA CON SUNAK Y LA CRISIS CLIMÁTICA CON CARLOS III

El presidente estadounidense, Joe Biden, salió del Reino Unido tras una breve visita, en la que abordó la guerra de Ucrania con el primer ministro británico, Rishi Sunak, y la crisis climática con el rey Carlos III, antes de ir a la cumbre de la OTAN en Vilna. El avión Air Force One despegó del aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, para viajar a Lituania, donde los aliados tratarán la ayuda a Ucrania ante la invasión rusa y la candidatura ucraniana a integrar la Alianza Atlántica.

